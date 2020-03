Pénteken hívta légúti panaszai miatt a Semmelweis call centerét az iráni diák

Közleményt adott ki Semmelweis Egyetem, ahova az egyik iráni diák jár a Magyarországon kezelt két koronavírus-fertőzött közül.

Az egyetem szerint az iráni hallgató február 22-én érkezett vissza Magyarországra Iránból. Felső légúti panaszai miatt február 28-án, pénteken hívta fel a külföldi hallgatók egészségügyi ellátásáért felelős Semmelweis Kft. Call Centerét. Miután elmondta, hogy nemrég tért haza Iránból, a Call Center azonnal elirányította a Dél-pesti Centrumkórházba (DPC), írták a közleményben.

„A diák azonban nem a DPC-ben jelentkezett, hanem március 2-án, hétfőn felkereste a Semmelweis Egyetem által biztosított háziorvosát. A vizsgálat során láza nem volt. A háziorvos azt javasolta, hogy maradjon otthon, majd az előzmények ismeretében a láztalan állapot ellenére megszervezte felvételét a DPC-be, amely március 4-én megtörtént” – írták.

Az egyetem által bevezetett óvintézkedésekről azt írták, hogy a szorgalmi időszak megkezdése előtt, 2020. január 28-án minden hallgató megkapott egy részletes kérdőívet (magyarul, angolul és németül, a képzés nyelve szerint), mely alapján felmérték, mekkora a kockázata annak, hogy hordozhatja a vírust.

„Február végéig összesen 12 hallgató jelezte, hogy a koronavírussal érintett területen járt. Az eredmények alapján, függetlenül attól, hogy a hallgatóknak voltak-e tüneteik, kéthetes járványügyi megfigyelés alá helyezte őket az egyetem” – írták.

Az egyetem szerint legutóbb március 2-án és március 5-én kapta meg minden hallgató három nyelven az egyetem rektorának tájékoztatását. Azt írták, hogy ebben többek között arra kérték a hallgatókat, hogy ne utazzanak fertőzött területekre, ha pedig ezt nem tudják elkerülni, vagy bizonyítottan fertőzött beteggel találkoztak, akkor 14 napig maradjanak távol az egyetemtől.

A közlemény szerint a fertőzött iráni diák nem tartotta be a fenti utasítást, nem jelzett vissza a kérdőívre. Szerda este azt írta a hallgatói önkormányzat közleménye, hogy az iráni hallgató egy hétig járt gyakorlatokra egy 16 fős angol nyelvű évfolyamra. „Azok a hallgatók, akik kapcsolatban voltak a fertőzött személlyel, kötelező oktatási szünetüket fogják tölteni az óvintézkedések végett" – írták akkor.

Szerdán jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy két koronavírus pozitív beteg is van Magyarországon, mindketten itt élő irániak és jól vannak, tüneteik enyhék. Az egyikük házastársát, a másikuk barátnőjét is izolálták. Azt még vizsgálják, hogy hogyan kapták meg a betegséget, merre jártak Magyarországon. Addig izolációban maradnak, amíg teljesen meg nem gyógyulnak.

Az Index úgy tudja , hogy a SOTE-s gyógyszerészhallgató február 26-án részt vett egy csoportos német nyelvtanfolyamon is.

Azt az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentették be, hogy a másik diák a gödöllői Szent István Egyetem hallgatója. Róla az egyetem azt írta, pénteken érkezett vissza Iránból. Ezután az egyetem által küldött tájékoztatókban foglaltaknak megfelelőn felkereste a Szent László Kórházat és jelezte, hogy fertőzött területről érkezett.

(Borítókép: A SOTE Gyógyszerészeti kara / Fotó: Lengyel-Szabó Péter / Index)