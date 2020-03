A koronavírusról indít tájékoztató kampányt a kormány

A nemzeti konzultáció napirenden szerepel, de most a koronavírussal szembeni védekezés az elsődleges. Ezért a következő napokban a kormány a koronavírus megelőzésével kapcsolatos teendőkről indít tájékoztató kampányt – közölte Kovács Zoltán nemzetközi kormányszóvivő az Atv.hu-val.

Az idei nemzeti konzultáció tervét február 12-én jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a balatonfüredi kihelyezett frakcióülésen. Néhány nappal később Dömötör Csaba államtitkár el is árulta a nemzeti konzultáció első két kérdését: a kormány a gyöngyöspatai roma gyerekek éveken át tartó iskolai elkülönítése miatt megítélt kártérítésre hivatkozva azt akarta megkérdezni az állampolgároktól, hogy "a magyarok támogatják vagy ellenzik a kártérítési perek lehetőségét." A másik kérdés azokról a kártérítési perekről szólt volna, amit a rossz börtönkörülmények miatt indíthatnak a rabok az állam ellen, ezt a magyar kornány "börtönbiznisznek" nevezi. Február 20-án Kovács Zoltán jelentette be, hogy a harmadik kérdés a menedékkérőknek járó kártérítés jogosságáról fog szólni, mivel két, illegálisan Magyarországra érkező bangladesi bevándorló beperelte a magyar államot, és Strasbourg-ban 5000–5000 eurós kártérítést ítéltek meg nekik. A kövtekező napon Völner Pál vezette fel a következő tervezett kérdést, a nagy felháborodást keltő győri kettős gyermekgyilkosság kapcsán: a kormány szerint egyes civil csoportok azt szereznék, hogy hamarabb szabadulhassanak a börtönből, akik mások életére törnek, de vajon szabad-e kiengedni az erőszakos bűnözőket minél előbb?

Ezek szerint ezek a kérdések most háttérbe szorulnak a koronavírusról szóló tájékoztató kampány mögött. Az ATV-nek Kovács azt is elárulta, hogy a Lex CEU ügyében “semmi nem fog változni”, a NAT-ot pedig biztosan nem vonják vissza.

A kormány Youtube-csatornájára egyébként már felkerült néhány tájékoztató videó, amelyekben Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője ad tanácsokat a fertőzés megelőzéséről, vagy arról, hogy mit tegyünk, ha fertőzöttnek érezzük magunkat.