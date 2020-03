Tesztelni akarták magukat koronavírusra a SOTE-s diák csoporttársai, de elhajtották őket

Nem tesztelik a koronavírusos iráni, negyedéves SOTE-s gyógyszerészhallgató csoporttársait, mert nem lázasak, tudta meg az Index egy olyan külföldi egyetemistától, aki ugyanabba a 16 fős csoportba jár, mint amibe az első két magyarországi koronavírusos beteg egyike.

A név nélkül nyilatkozó gyógyszerészhallgató azt mondta: négy osztálytársával és két orvostanhallgatóval együtt szerda este hívott magához mentőt, hogy bevigyék őket a kijelölt kórházba koronavírus-tesztre. Ugyanis mindannyian közvetlen kapcsolatban álltak azzal a SOTE-s diákkal, akiről kiderült, hogy koronavírus-fertőzött.

A csoporttársak több órán át voltak egy légtérben előadásokon és laborokon egyaránt, sőt mindannyian beszélgettek közelről is az azóta karanténban lévő, nem rég Iránban járt férfival. Néhányuknál azóta enyhébb köhögés és izomgyengeség is jelentkezett, de láza egyiküknek sem volt.

Bár a mentő elvitte őket a kórházba, ott csak az egyiküktől vettek mintát, a többiek hiába kérték, hogy teszteljék őket is, ezt megtagadták arra hivatkozva, hogy nem voltak lázasak.

A Magyarországon tanuló iráni betegről a csoporttársai úgy tudják, hogy amikor visszatért Iránból Budapestre, még neki is csak enyhébb tünetei voltak: köhögött, de nem mutatta tüdőgyulladás jeleit. Az Indexnek nyilatkozó gyógyszerészhallgató szerint ezekkel a tüneteivel felkeresett egy háziorvost, akinél jelezte, hogy nemrég Iránban járt, ennek ellenére az orvos bakteriális fertőzést állapított meg nála és antibiotikumot írt fel neki, a koronavírus-teszt ekkor még nem merült fel.

Úgy tudjuk, hogy annak az egy csoporttársnak, akitől vettek mintát, negatív lett a tesztje.

Az alsóbb évfolyamosoknak be kell járniuk a SOTE-ra

Mivel a koronavírusos iráni hallgató negyedéves a SOTE-n, a negyedéves gyógyszerész hallgatókat (a fertőzött férfi csoporttársait) arra kérte az egyetem, hogy két hétig maradjanak az otthonaikban és ne járjanak be az egyetemre. Az otthonmaradás az alsóbb évfolyamokra ugyanakkor nem vonatkozik, ezért többen aggódnak.

Egy szintén név nélkül nyilatkozó, harmadéves, külföldi gyógyszerészhallgató szerint nem csak a negyedikes évfolyamot érinti a vírus kockázata, hiszen vannak olyan laborok és előadók, amelyeket a harmadévesek és a negyedévesek is használnak. Sőt, vannak olyan erasmusos diákok, akik mindkét évfolyam óráit látogatják.

Ennek ellenére, amikor harmadéves diákok kérték a tanáraiktól, hogy a két hetes lappangási idő alatt otthon maradhassanak, mivel ők is fertőzöttek és így fertőzőek lehetnek, volt olyan tanszék, amely azt mondta, hogy a harmadéveseknek továbbra is kötelező bejárniuk. Ha háromnál több alkalommal hiányoznak a félévben, akkor automatikusan elbukják azokat a tárgyakat, amelyekre most is kötelező bejárniuk.

Mindannyian nagyon félünk. Bizonytalanságban tartanak minket és úgy érezzük, hogy nemkívánatosak vagyunk

- mondta az Indexnek szintén név nélkül egy, a SOTE-n gyógyszerésznek tanuló gólya. Ő is arról számolt be, hogy nem maradnak el az óráik és nem is kapnak lehetőséget arra, hogy önként, de "igazoltan" maradjanak otthon a lappangási idő leteltéig.