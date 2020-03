A KRÉTA-rendszert javasolja az Oktatási Hivatal a távoktatáshoz

Miután a járvány miatt több országban is bezártak az iskolák, és Magyarországon is sokan követelték, hogy ne csak a felsőoktatásban, hanem minden iskolában rendeljék el, hogy a diákoknak ne kelljen bejárniuk, Orbán Viktor tegnap elrendelte, hogy a közoktatásban is átállnak a digitális távoktatásra, azaz online fogják leadni a tananyagot. Az operatív törzs sajtótájékoztatóján Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár bejelentette, hogy egy módszertani ajánlás fogja segíteni a pedagógusok munkáját.

Az ajánlás az internetes kommunikációra összpontosít, ugyanis "a pedagógusok döntő többsége rendszeres internethasználó, az online kommunikációs lehetőségek közül az elektronikus levelezést magabiztosan használja." Arra a kérdésre, hogy mi lesz azokkal, akiknek nincsenek meg a megfelelő eszközi feltételeik a digitális oktatáshoz, Maruzsa azt mondta, hogy – bár szerinte Magyarország jól ellátott digitálisan – ők "analóg" módon fogják megkapni a tananyagot, akár telefonon vagy levélben.

A "Módszertani ajánlás az oktatás megszervezésére a koronavírus-járványban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarendre" című dokumentum szerint a tanároknak először el kell juttatniuk a tananyagot és a feladatokat a diákoknak, valamint a szülőknek, valamint biztosítaniuk kell, hogy a diákok és a szüleik el tudják érni őket.

Egy listát is összeállítottak a digitálisan elérhető tananyagokból, a listában olyan portálokat ajánlanak egyebek mellett, mint például a Sulinet, a Nemzeti Köznevelési Portál, a Magyar Elektronikus Könyvtár, vagy a Nemzeti Filmarchívum, a lista az ígéretek szerint bővül majd.

Kiemelten ajánlják a nem túl népszerű Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert (KRÉTA), amely az ajánlás szerint az adminisztrációs funkciókon túl a házi feladatok kiosztását és ellenőrzését, kérdőívek készítését is támogatja. Tavaly szeptember óta kötelező az állami iskolákban a KRÉTA nevű elektronikus napló használata.

Azok a pedagógusok, akiknek nem áll rendelkezésére otthoni számítógép vagy internetkapcsolat, – a helyi lehetőségeket is figyelembe véve – az iskolai infrastruktúrát használhatják, olvasható az ajánlás szövegében.

A számítógépteremben, a helyi könyvtárban vagy a Digitális Jólét Pontokon a tanulók is használhatják az informatikai eszközöket, tanulhatnak vagy elkészíthetik anyagaikat. Ezen esetben érdemes időbeosztást készíteni, hogy egyszerre minél kevesebben tartózkodjanak egyazon térben.

A koronavírus idejére kihirdetett digitális oktatás megszervezésére létrehozott akciócsoport a tesztekhez, a kommunikációhoz, a házikhoz és beadandók lebonyolításához a KRÉTÁ-t javasolja. Javaslatuk szerint a diákoknak küldött üzenetekhez a tanárok csatolhatnak pl.: