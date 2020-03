Orbán: Hétfőtől bezárják az iskolákat

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: bezárják az iskolákat március 16-tól, hétfőtől kezdve. Tantermen kívüli digitális munkarendet vezetnek be, ami azt jelenti, hogy a tanulók nem mehetnek be az oktatási intézményekbe, nem mehetnek be az iskolába, de az igazgatóknak továbbra is be kell járnia. A tanároknak folytatni kell a tanítást, de az oktatást digitális eszközökkel végzik, akár otthonról, ha megvannak ehhez az eszközei, akár az iskola digitális eszközeit használva. Akinek ezért be kell mennie az intézménybe, az bemehet.

Orbán ehhez hozzátette: "egyébként is terveztük, hogy kiépítjük a digitális oktatás infrastruktúráját, de az igazság az, hogy még nem fejeztük be ezt a munkát, idő előtt kell ezt megindítanunk, így lehet, hogy döcögni fog, de még mindig sokkal jobb, ha folytatjuk a tanítást digitális eszközökkel, mintha teljesen abbahagyjuk." A miniszterelnök szerint ez lehetővé teszi, hogy a diákok felkészüljenek az érettségire, amit így a szokott rendben meg lehet tartani.

Mivel személyes találkozásra egyáltalán nem lesz mód diákok és tanárok között, új módszertanokra is szükség lesz. Ehhez az oktatási államtitkárság ajánlásokat fog közzétenni, amiket minden iskolába eljuttatnak. Az állam kiscsoportos gyermekmegőrzést is tud biztosítani, de jobb lenne, ha a gyerekek inkább otthon maradnának. Orbán kérte, hogy a gyerekekre ne a nagyszülők vigyázzanak, mert ez a vírus az idősebbek számára életveszélyes, a fiatalabbaknak csak egy szokásos influenza megpróbáltatását jelenti, ezért inkább a szülőkre, nagyszülőkre kell most vigyázni.

A kormányfő azt mondta, arra kell készülnünk, hogy itt most nem hetekről, hanem hónapokról lesz szó,

az életünk legalább néhány hónapra változik majd meg, és ezekhez a változásokhoz alkalmazkodnia kell mindannyiunknak.

Az oktatási akciócsoport által megfogalmazott javaslatot holnap-holnapután kormányrendeletben is olvasni lehet majd.

A miniszterelnök most az óvodák bezárásáról nem beszélt, hogy az intézkedés ezekre is vonatkozik-e, ami értelemszerű lenne, az vélhetően a kormányrendeletekből fog kiderülni.

Hogy jutottunk idáig?

A világméretű koronavírus járvány első két magyarországi fertőzöttjét március 4-én azonosították. Két itt tanuló iráni egyetemistánál igazolták a vírus jelenlétét. Kilenc nap elteltével 19 igazolt fertőzöttről tudni és 79-en vannak karanténban. A fertőzöttek nagy részének enyhe tüneteik vannak, de egy 70 éves, súlyos alapbetegségben szenvedő beteg állapota kritikus.

Szerdán veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány: beutazási korlátozásokat vezettek be, elrendelték az egyetemek bezárását, a sportesemények és a nagyobb közösségi rendezvények megrendezésének tilalmát.

Az óvodák, általános- és középiskolák bezárását az operatív törzs eddig nem tartotta indokoltnak. A veszélyhelyzetről megjelent kormányrendelet külön kiemeli, hogy az összehangolt védekezés érdekében köznevelési intézményben rendkívüli szünetet az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el. Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője pénteken azt mondta: az összes iskola bezárásához egy bizonyos esetszám kell, illetve az, hogy a fertőzés földrajzilag is kiterjedjen. Jelenleg egyedi fertőzések vannak, amelyek jól izolálhatók.

Péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt még a közrádióban, hogy az iskolák bezárása nem indokolt. A kormányfő szerint ha bezárják őket, az nem két hétig fog tartani. Ebben az esetben akár hónapokat is jelenthet a zárlat, ami egyben a tanév végét is jelentheti. A Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint ez egyáltalán nem jelentené a tanév megismétlését.

A pénteken tartott hétpárti egyeztetésen az összes parlamenti párt, tehát a kormányzó Fidesz frakciója is azon az állásponton volt, hogy az iskolákat hétfőtől be kell zárni. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Magyarországon a megbetegedések száma az egyik legalacsonyabb Európában, ami önmagában nem indokolná az iskolák bezárását. Megértik ugyanakkor a szülők aggodalmát, és a Magyarország polgárai számára a lehető legmegnyugtatóbb megoldást részesítik előnyben.

Bár Orbán Viktor korábban a pedagógus szakszervezet felháborodását kiváltva azt mondta, ha bezárják az iskolákat, akkor a tanároknak fizetés nélküli szabadságra kell menniük, Gulyás Gergely péntek délutánra már más megoldást talált: a törvények szerint a pedagógusoknak távolléti díj jár, amelynek összege megegyezik a fizetéssel.

Máshol már meglépték

Európában és a világban egyre több helyen döntenek részleges vagy teljes iskolabezárásokról a koronavírus terjedésének lassítására. Bajorországban 5 hétre zárják be az iskolákat, a szomszédos Ausztriában egyéb korlátozó intézkedések mellett március 16-tól előbb a felső tagozatokat (14 év felett), majd március 18-tól az alsó tagozatokat (14 éves korig) zárják be. Horvátországban két hétes szünetet rendelnek el, az alsósoknak a köztelevízió fogja közvetíteni a tananyagot. Bulgáriában, ahol 23 megbetegedést jelentettek eddig, április 23-ig hirdették ki a szükségállapotot az iskolák és az egyetemek bezárásával együtt.

Orbán Viktor mai rendkívüli videóüzenetében az oktatáson kívül más témákra is kitért. Bejelentette, hogy tíz akciócsoportot állítanak fel:

oktatási akciócsoport (Maruzsa Zoltán)

járványügyi mobil konténerkórház felépítéséért felelős csoport (dr. Tóth Tamás vezérőrnagy)

létfontosságú vállalatok biztonságáért felelős csoport (Menczer Tamás)

kommunikációs csoport (Kovács Zoltán)

rendkívüli jogrendért felelős akciócsoport (Gulyás Gergely)

pénzügyi akciócsoport (Varga Mihály)

gazdaság újraindításáért felelős akciócsoport (Máger Andrea)

tudományos kutatócsoport (Jakab Ferenc professzor)

határellenőrzési csoport (Balogh János altábornagy)

Orbán szerint a laborkapacitások rendben vannak, több ezer mintavételhez elegendő kapacitás van, és a WHO protokollja szerint fogják a vizsgálandók körét kijelölni. Konkrét számokat sorolt a védekezéshez szükséges eszközökről:

22 millió pár kesztyű

1,2 millió sebészi maszk

1 millió műtéti masz még érkezik

2000 darab lélegeztetőgép

2000 darab altatógép

áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy sok tízezer beteg ellátására alkalmas jelenleg is a magyar egészségügy, de tervezik újabb gépek beszerzését.

Izraelre vonatkozó beutazási tilalmat is bevezetnek, mivel több új beteg onnan érkezett vissza. A beutazási tilalom eddig Iránra, Dél-Koreára, Olaszországra és Kínára vonatkozott. Külföldiek ezekből az országokból nem utazhatnak be, a hazatérő magyarokra pedig kéthetes karantén vár.