Délután 15 óra után csak az élelmiszerüzletek, drogériák, gyógyszertárak, háztartási üzletek, benzinkutak és dohányboltok maradhatnak nyitva, a vendéglátóhelyek csak délután háromig, a szórakozóhelyeknek, a moziknak és a színházaknak viszont be kell zárniuk. Egy korábbi rendelet szerint pedig beltéren egyszerre nem tartózkodhat száz főnél több ember. Ezek a kormány új intézkedései a koronavírussal szemben Magyarországon, de egy dologról nem esett szó a tájékoztatásban:

a kaszinókról.

Azok ugyanis mindenféle rendelet ellenére továbbra is ugyanúgy működnek, és gyakran tömörül össze bennük száznál is több ember, ráadásul nem a legideálisabb tisztasági környezetben.

A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is azt mondta, nem látja indokoltnak, hogy a kaszinók nyitva legyenek, és nem is érti, miért ne vonatkozna rájuk a rendelet.

Gulyás kijelentése után pedig új levelet kaptak a dolgozók, miszerint a kaszinók mostantól reggel héttől délután 15 óráig lesznek nyitva.

Életkép egy kaszinóból

A vér és fekália földjén

Több olvasói levelet kaptunk az elmúlt napokban, amik arról számolnak be, hogy

A KASZINÓKBAN SEMMILYEN INTÉZKEDÉSEKET NEM TESZNEK A KORONAVÍRUS ELLEN,

minden ugyanúgy működik, ahogy a vírus megjelenése előtt. Több olvasónk egymástól függetlenül a korábban Andy Vajnához köthető kaszinólánctól írtak, aminek a vezetősége szerintük semmit nem lép a megelőzés érdekében.

Fertőtlenítés egyáltalán nincs, a zsetonokat egyébként is kb. kétévente mossák. Egyszer bevizsgálták őket: a vértől a fekálián át minden létező testnedv megtalálható rajtuk. Takarítás címszó alatt minden nap egyszer felporszívóznak, illetve letörölgetik az asztalokat. Egész nap ezekkel a koszos zsetonokkal és nagy mennyiségű készpénzzel dolgozunk, ráadásul a vendégek legtöbbször fél méterre ülnek/állnak tőlünk

- írja egyikük, aki sérelmezi azt is, hogy a vezetőség csak annyit tett, hogy a pihenőben kitettek egy emlékeztetőt az üzenőfalra, hogy használjanak kézfertőtlenítőt, ha elhagyják a játékteret, de olvasónk szerint „ezt egyébként is megteszi mindenki a zsetonok állapotára tekintettel”.

Egy másik olvasónk is arra panaszkodik, hogy nincs fertőtlenítés és a vezetőség nem segít nekik, pedig „a dolgozók ki vannak téve minden lehetséges veszélynek”. Ő szintén egy budapesti kaszinóban dolgozik, és mint írja, nincs elég ember arra, hogy naponta többször fertőtlenítsenek, a dolgozók viszont "egyfolytában fertőtlenítik a kezüket mint a bolondok, mert félnek". Hozzáteszi azt is, hogy

a vezetőség azt sem engedi, hogy maszkot vegyenek fel, mert ezzel szerintük elijesztenék a vendégeket.

Abban a kaszinóban viszont, ahol ő dolgozik, kitettek kézfertőtlenítőket a falakra, de a vendégek közül alig használja valaki, pedig a kaszinó honlapján is hirdetik, hogy csak azt engedik be, aki kötelezően fertőtlenít is.

Egy szintén Budapesten dolgozó harmadik olvasónk szerint a vezetőség nekik annyit ajánlott fel, hogy

AKI VESZÉLYEZTETVE ÉRZI MAGÁT, AZ ELMEHET FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁGRA.

Ő maga így is tett.

Egy nem ott dolgozó olvasónk is járt ott a napokban, és beszámolt a tapasztalatairól: a recepción két nő ült, mindkettő gumikesztyűben, és láthatóan utálták, hogy ilyen helyzetben ott kell ülniük. Olvasónknak viszont rögtön felszólították, hogy használja a kihelyezett fertőtlenítőt, ezt egy biztonsági őr külön figyelte. A kaszinóban nem voltak túl sokan, szerinte körülbelül harmincan-negyvenen, de csak egyetlen játékoson volt maszk is. A dolgozókon sem maszk, sem kesztyű nem volt. Mindez este nyolc után volt valamikor, olvasónknak viszont az egyik kaszinóban dolgozó férfi azt mondta, az igazi pörgés éjfél körül indul be igazán.

Kevesebb a játékos

Olvasóink szerint bár napokig változatlan nyitvatartással üzemeltek, észrevehetően kevesebben járnak hozzájuk, de még így is bárki bemehet játszani. Egyikük szerint általában a vendégeik nyolcvan százaléka turista, köztük irániak, koreaiak, kínaiak, két-három hete pedig tele voltak olasz turistákkal.

Csúcsidőszakban, egy nyári vagy őszi éjjelen akár 800-1000 játékos is van bent egyszerre,

úgy, hogy emellett 40-50 dolgozó is van. Állítják viszont, az utóbbi napokban nem érték el összesen a száz főt, de ez szerintük nem azért volt így, mert a vezetőség korlátozta volna a belépők számát, hanem egyszerűen csak ennyien mentek be. Orbán Viktor is korábban egyébként is arról beszélt az MKIK konferenciáján, hogy a járvány nemzetközi terjedése miatt itthon lehetséges, hogy "a turisztikai szezonnak kampó", és arra kell készülni, hogy komoly visszaesés várható azokban az ágazatokban, amik "az emberek utazási kedvéhez vannak kötve".

Információink szerint a rendőrség is ellenőrzi, hogy hányan vannak egyszerre a játékteremben. A Budapesti Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre azt írta, március 17-én kora délután egy tizennegyedik kerületi kaszinóhoz mentek ki, de ott bűncselekmény, szabálysértés gyanúja nem merült fel, így aztán rendőri intézkedésre nem került sor.

Vidéken sem tisztább a zseton

Hasonló körülményekről számolt be egy nyíregyházi olvasónk. Ő egy lényegesen kisebb kaszinóban dolgozik a budapestieknél, de szerinte így is befér hozzájuk legalább 150 ember. És bár szerinte az ottani vezetőség a korlátozás után állította, hogy figyelni fognak arra, ne legyenek többen 99-nél, olvasónk szerint ez a valóságban nem történt így.

Kézfertőtlenítő a teremben, a pihenőkben és a mosdókban sincs, olvasónk szerint azt mindenkinek saját magának kell vinnie. A dolgozók felháborodása után viszont a vezetőség egy lehelettel engedékenyebb lett:

naponta kapnak egy-egy kesztyűt, amit felvehetnek.

Megelégelve a helyzetet, többen itt is azt a megoldást választották nyíregyházi olvasónk szerint, hogy szabadságra vagy táppénzre mennek.

Gulyás nem érti, miért vannak még nyitva

De miért vannak még mindig nyitva a kaszinók? A kormányrendelet a vendéglátó üzletekre, az az előadóművészeti ágakra, a mozikra, közművelődési intézményekre és a kereskedelmi törvényben szabályozott egyes üzletekre vonatkozik. Egy, a budapesti láncnál dolgozó olvasónk szerint abban a kaszinóban, ahol ő dolgozik, a bárt lezárták, így a vendéglátás szerinte nem valósul meg.

A kaszinókra ugyanakkor a szerencsejáték-törvény vonatkozik, ami a fentiek közül egyikbe sem sorolható. A szerencsejátékok, fogadások, ezen belül pedig a kaszinó működtetése egyelőre nem szerepel a korlátozott tevékenységek között.

Mindennek ellenére Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón az Index erről szóló kérdésére azt mondta:

nem érti, miért ne vonatkozna a kaszinókra is ugyanúgy a rendelet, nem látja indokoltnak, hogy nyitva tartsanak,

de azt ígérte, majd utánanéz. Hozzátette, ha nyitva is maradnak, akkor kötelező lenne biztosítani a megfelelő védő- és fertőtlenítőszereket a dolgozóknak.

A csütörtöki kormányinfó után sikerült egy újabb budapesti alkalmazottat elérni, aki azt írja, egy levelet kaptak a vezetőségtől, amiben azt áll, mostantól reggel 7 és délután 15 óra között lesznek csak nyitva a kaszinók. Információink szerint ezt az új rendelkezést azért hozták, mert a körülmények miatt már szerda este sem volt elég dolgozó a sok vendégre, így minden játékost haza kellett küldeni a kaszinóból. Védőfelszerelést azonban továbbra sem kapnak. Ha viszont valaki nem megy be dolgozni, a beosztásba beírt műszakja után megkapja az alapbért.

Kérdéseinkkel kerestük az érintett kaszinókat, de cikkünk megjelenéséig nem jött válasz.

(Borítókép: Működő kaszinó szerdán este 8 óra magasságában. Fotó: Olvasói fotó / Index)

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, és vannak, akik az Indexet olvassák! Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!