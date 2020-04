Mégis kivágták a Szentendrei úti fák egy részét

Támogass te is!

Tavaly egy olvasói levél hívta fel rá a figyelmünket, hogy szürke festékkel jelöltek meg a Szentendrei úton fákat a Csillaghegy HÉV-megálló közelében. Ekkor 62 fát számoltunk össze a Mátyás király útjától kezdve egészen a Pünkösdfürdő utcáig tartó szakaszon. Megkérdeztük a fákról a Főkert Zrt-t, akik egy felújítás miatt a Közúthoz, ők pedig a BKK-hoz irányítottak minket. A BKK ekkor azt válaszolta,

Ezután - tavaly nyáron - a III. kerület önkormányzata közleményt adott ki, amiben arról írtak, hogy az önkormányzat az Indexen értesült a fakivágásokról, így arról is, hogy "a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által végzendő Szentendrei úti útfelújítás kapcsán jóval több fa kivágást tervezi, mint amelyre engedély van." Bús Balázs polgármester ezért egyeztetett a BKK-val, abban maradtak, hogy csak a korábban engedélyezett 26 fát vágják ki. Július 22-én Tarlós István Budapest főpolgármestereként arra utasította a BKK-t, hogy ismételten vizsgáltassa felül a fák állapotát a Főkert Zrt-vel.

A kerület akkori ellenzéki jelöltje, Kiss László "jogszerűtlennek és ebben a formában szükségtelennek" nevezte a munkálatokat, illetve azt mondta, a fákat "azok jelölték ki, akik szerint fontos, hogy itt minél kevesebb fa legyen.", valamint beszélt arról is, hogy a kivágott fák engedélye is lejárt, így annak hiányában az akkori terv alapján értelmetlennek nevezte a fák kivágását.

- mondta Kiss egy Facebook-videóban. Az októberi választásokon Kiss egyéni jelöltként, a Momentum-DK-MSZP-PM-LMP támogatásában megnyerte a III. kerület polgármesteri címét. 24 fa azonban az új vezetéssel sem úszta meg végül, március 24-én kivágták őket.

A kivágott fák száma a körülöttük kialakuló zűrzavaros helyzetben követhetetlenül bonyolult lett. Megkerestük a BKK-t, hogy a jelenlegi állás szerint végül hány fa tűnt el az útról, ők azt mondták, két okból történt fakivágás:

Tehát a mostani 24 fa kivágását a Főkert végezte, akik már tavaly is jelezték, hogy a fák rossz állapotban vannak. Közleményük szerint "baleset- és vagyonvédelem" miatt kellett eltávolítani a beteg fákat: a csatolt állapotfelmérő lapok alapján ugyanis a Mátyás király úttól egészen a Szent István utca feletti vasúti kereszteződésig tartó részén lévő 24 fa nagy része gyökértől koronáig korhadt - ehhez hasonló rossz állapottal indokolta a BKK egy éve is a fák kivágását.

A Főkert megkérdezésünkre azt mondta, tavalyhoz képest nem a fák állapota változott meg, sokkal inkább a Zrt. és az emberek kommunikációja:

Tavaly a Szentendrei út felújításával összefüggésbe hozott fakivágások nagy port kavartak, ami azt eredményezte, hogy fasor balesetveszéllyel fenyegető fáinak kivágása is megtiltásra került. Az idei évben több helyszíni egyeztetést is tartottunk, melyeken többek közt a III. kerület polgármestere és a helyi lakosok is részt vettek.