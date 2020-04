Schanda Tamás: Akiknek a piac nem, azoknak az állam ad majd munkát 3 hónap múlva

A magyar emberek munkahelyei meg kell védeni, és amennyi munkahelyet a járvány elpusztít, annyit kell létrehozni, mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. Az államtitkár a kormány eddigi munkahelyvédelmi intézkedéseit ismételte el, ezúttal is kiemelve: a balliberális kormányokkal ellentétben a mostani válságban a kormány nem megszorítja a cégeket, hanem támogatja.

Schanda beszélt a bértámogatási programról, amelyet beszámolója szerint a munkáltatókkal egyeztetve hozott létre a kormány. Az állam a kieső munkaidőre vonatkozó bér 70 százalékáig kompenzálja, legfeljebb 3 hónapig a munkáltatót. Az igénylés technikai feltételeiről elmondta, amit már eddig is tudni lehetett, összefoglalva, hogy

a bértámogatás akár több százezer munkahely megmentését szolgálhatja, és cégek tömegének a túlélést.

A miniszterhelyettes a kutatás-fejlesztés támogatását, valamint a cégek állami garanciavállalással történő hitelezését is a kormányzati intézkedések között említette. Aztán Schanda megismételte Orbán Viktor hétfői kijelentését is:

akik a járvány miatt elveszítik a munkájukat, azok a 3 hónapos álláskeresési járadék elvesztésének idejében már kapnak majd állásajánlatot, akiknek a piac nem képes ezt biztosítani, azoknak az állam fog munkát adni.

Az operatív törzs keddi tájékoztatóján szokás szerint ismertette az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány kedd reggeli adatait is: 2649 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 idős krónikus beteg és ezzel 291 főre emelkedett az elhunytak száma. Müller Cecília arról beszélt,

egyenletes a járvány terjedése, egyensúlyi helyzet érhető el.

Müller jóhírként ezúttal is elmondta azt is, 516-an már gyógyultan távoztak a kórházból, őket arra is kérte, hogy segítsék a vérplazmával való gyógyítás lehetőségét, amennyiben ezt megtehetik. 976 koronavírusos beteget ápolnak ugyanis kórházban, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen, nekik nagy szükségük van a segítségre.

A tisztifőorvos beszélt arról, hogy az adatok alapján nemcsak a járvány egyenletes terjedésére, hanem arra is következtetni lehet:

a zárt közösségekben, intézményekben, és

a nagyvárosokban van a legtöbb beteg, így ezeken a helyek van szükség szigorú intézkedésekre is.

Müller beszélt a tervezett "tömeges" tesztelésről is, a lakosság átfertőződöttségének felmérésre irányuló vizsgálat valóban egy következő, második járványhullámra való felkészülés érdekében szükséges, mondta. Azt is hozzátette, hogy az esetleges, egyelőre még bizonytalan mértékű ellenállóság, azaz immunitás miatt fontos tudni, hányan eshettek át a fertőzésen.

Lakatos Tibor rendőrezredes beszámolt a legújabb kormányzati intézkedésekről, így az óvodákban és bölcsődékben kötelezővé tett ügyeletről, valamint azokról a rendőri eljárásokról, amelyek a járványhelyzettel kapcsolatos bűncselekmények, valamint a kijárási korlátozások megsértése miatt indultak.

Sajtómegkeresésekre adott válaszok:

Müller Cecília utcai forgalomra textilmaszkokat, és nem pedig orvosi, sebészi maszkokat ajánlott. Lakossági használatra, egészséges, tünetmentes emberek esetében ez a megfelelő higiéniai szabályok betartásával elegendő, állította.

Zárt közösségekbe is bejutott a korábbi korlátozó intézkedések ellenére is a koronavírus, ezért már intézményeken belül kell rendszeres, sőt folyamatos, szakszerű védekezést folytatni, hogy az ott felbukkanó eseteket időben diagnosztizálják, mondta az idősotthonokban való járványterjedés megakadályozását érintő kérdésre.

32 eljárás van folyamatban rémhírterjesztés miatt, de számos más büntetőjogi tényállás miatt is rengeteg ügye van a rendőrségnek, a nyomozások folyamatosak, ahogyan a vádemelési javaslatok is előkészítés alatt vannak, mondta Lakatos Tibor.

Ha egy kismamában felmerül, hogy megfertőződhetett koronavírussal, először a háziorvosának szóljon, ő meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket. Müller Cecília szerint a jelenlegi ismeretek alapján nagyon kicsi az esélye annak, hogy a pozitív édesanya átadja a magzatnak a vírust. A születést követően minden létező módon védeni kell a csecsemőt, ennek ellenére Müller Cecília felhívta az anyatej fontosságára a figyelmet, sokkal nagyobb a szoptatás védekező hatása, mint a fertőzés esélye. Az édesanyáknak maszkviselést javasolnak szoptatás közben, mert nem az anyatejjel jut át a vírus, hanem a nyálcseppektől kell megvédeni a babát. "Nem féljenek és ne aggódjanak a kismamák", fogalmazott Müller, ne rontsa el a szorongás a várandósság időszakát. A látogatási tilalom ellenére továbbra is lehetőség van arra, hogy az édesapa támogassa az édesanyát a szülés során – szigorú szabályok mellett. Az édesapának teljes védőöltözet kell a szülésen való részvételhez, de a kórházak egyedi szabályokat hozhatnak.

A maszk viselése esetén fontos, hogy helyes módon történjen, ne fogdossa az, aki hordja, ismételte el sokadszor Müller Cecília az utolsó kérdésre.

Az Index kedden is egy kérdéssel fordult az operatív törzshöz, de ezúttal sem kapott választ: