Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2942 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 12 krónikus beteg. Ezzel 335 főre emelkedett az elhunytak száma, 625-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból, olvasható a kormányzat tájékoztató honlapján.

1008 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak felkészültek a tömeges megbetegedések fázisára és növelték ágykapacitásaikat. A Pesti úti idősotthon koronavírussal fertőzött lakói közül újabb 4 elhunyt, így már 38-ra emelkedett az áldozatok száma.

Az igazolt új fertőzések fele budapesti (40 a 79-ből), de az elmúlt két napban kiugróan magas az új esetek száma Komárom-Esztergom megyében, ahol mostanra a csütörtök reggelinél 20%-kal több fertőzött van. Lélekszám-arányosan Fejér megyében csaknem olyan magas a fertőzöttség, mint a fővárosban: 100 000 lakosra Fejérben 71, a fővárosban 83 eset jut.

Figyelemreméltó, hogy a Pest megyei lélekszám-arányos fertőzöttség (31/100 000) a vele szintén szomszédos Komárom-Esztergom megyeinél (40), valamint a zalainál (43) is alacsonyabb, mégis Pest megye az, amely a főváros mellett kimaradt a lazításból. Az Alföldön továbbra is Csongrád az egyetlen komolyabban fertőzött megye, de az igazolt esetszám itt sem éri el a százat, lélekszám-arányosan 25 alatt van (az országos átlag valamivel 30 fölötti).

Orbán Viktor tegnap reggel a Kossuth rádiónak adott interjújában azt mondta, hogy a védekezésnek még nincs vége, mert a vírus még itt van, a vakcina pedig még sehol. Szigorú, fokozatos menetrenddel enyhítenek majd a szigorításokon, és a miniszterelnök szerint az ország fel van készülve egy második hullámra, és ha Budapesten csökkenni kezd az újabb halálesetek száma, akkor a fővárosi korlátozások feloldása is megkezdődhet.

A határokon is lazít a kormány, egyes külföldi állampolgárok már beléphetnek az országba (amennyiben cseh, lengyel, német, osztrák, szlovák vagy koreai állampolgárok), de csak akkor, ha bizonyíthatóan üzleti céllal érkeznek.

Bár van másik olyan megye is, ami erősen fertőzött, a kormány Budapest és Pest megye kivételével mindenhol eltörli a kijárási tilalmat, és lazább szabályokat vezet be. Ennek ellenére az önkormányzatok bevezethetnek korlátozásokat.

Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár arról beszélt, hogy milyen jó a hiteltörlesztési moratórium. A lakosságra és a vállalkozásokra is vonatkozik, és minden hitel- és kölcsönszerződésre, valamint lízingszerződésre kiterjed, automatikusan életbe lép minden szolgáltatónál. Ha valaki nem akar élni vele, annak jeleznie kell a bank felé.

Müller Cecília országos tisztifőorvos nagy eredménynek tartja, hogy az egészségügyi rendszer megbirkózott a hirtelen ránehezülő nyomással. Ennek ellenére továbbra is óvatosságra inti az embereket, arra kért mindenkit, hogy ne veszélyeztessék egymást. A pestiek továbbra is csak indokolt esetben hagyják el a lakhelyüket, a más megyékben élők viszont ne úgy értékeljék a helyzetet, hogy eljött a lazítás ideje, tartsák be a még fennálló korlátozásokat.

A koronavírus legfontosabb pénteki híreit itt olvashatja.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonon követheti nyomon:

(Borítókép: Fertőzött beteget kezelnek a Szent János Kórház COVID osztályán. A kormány.hu által május 1-én közreadott fotó: MTI/kormany.hu/Árvai Károly)