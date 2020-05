A lakcímkártya dönti el, hogy mehet-e a nyaralójába

Csütörtök este jelentette be Orbán Viktor, hogy vidéken lazítanak a kijárási korlátozáson, és elkezdődhet az élet újraindítása, míg Budapesten és Pest megyében szigorúak maradnak a szabályok, és ahogy eddig is, május 4. után is csak alapos indokkal hagyhatják el az otthonaikat.

A szombati Kormányinfó Pluszban ezt pontosította Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, szerinte budapesti és Pest megyei lakosként ezután sem utazhat el senki például a vidéki nyaralójába, de vidéki strandra, vendéglátóhelyekre, állatkertbe és kirándulóhelyekre sem.

NEM FÉR BELE, HOGY ELUTAZZON VIDÉKRE, ÉS OTT FOLYTASSON SZABADIDŐS SÉTÁT, ÉS KIVÁLTKÉPP NEM ALUDHAT OTT

– hangsúlyozta a kormányszóvivő.

Müller Cecília viszont azt mondta a kijárási korlátozások bejelentésekor az operatív törzs sajtótájékoztatóján március 27-én, hogy

mindenki önként megválaszthatja, hogy hol szeretne tartózkodni, és ott is maradhat, még ha az nem a bejelentett lakóhelye is.

A kijárási korlátozás arra vonatkozik, hogy azt a helyet ne hagyja el, és hogy ne menjen közösségbe, ne csoportosuljon, mert az jelenti a fertőzésveszélyt.

Most akkor lehet menni a nyaralóban lakni, vagy nem?

A két állítás legalább részben ellentmond egymásnak. A tisztifőorvos korábban lazábban fogalmazta meg, hogy mit szabad, az állítása alapján elméletileg lehetséges, hogy akár egy Fejér megyei, akár egy budapesti személy például a balatoni nyaralóját jelölje ki a tartózkodási helyének, amire biztosan nagy igény mutatkozik az egyre melegebb időjárásnak és a vidékre vonatkozó enyhítésnek köszönhetően.

Szentkirályi Alexandra viszont szombaton azt állította a budapestiekre és a Pest megyeiekre vonatkozóan, hogy a továbbra is fennálló szabályok miatt nem megengedett a vidéki nyaralóba elmenni, ott aludni, mert a szabadidős sétálás nem számít alapos indoknak. Alapos indok pedig kell a lakhely elhagyásához. (Egyébként a TASZ ugyanezt mondja a kijárási korlátozásokról szóló tájékoztatójában.)

A kormányszóvivő a válaszában egy hétvégényi időtartamról beszélt, de nem tért ki arra, hogy akár tartózkodási cím bejelentésével vagy anélkül van-e lehetősége egy budapesti vagy Pest megyei személynek a vidéki nyaralójában tartózkodni huzamosabb ideig.

Ha a két állítást összevetjük, az egyetlen értelmezési lehetőség az,

hogy budapesti és Pest megyei lakcímmel nem lehet a vidéki nyaralóban tartózkodni, minden más lakcímmel pedig lehet.

A budapestiekre vonatkozó kijárási korlátozással kapcsolatos kérdéseinket feltettük a kormányszóvivőnek, az operatív törzsnek és a rendőrségnek, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

A rendőrség válasza szerint ők „azt ellenőrzik, hogy a hatályos jogszabályokban foglaltakat betartják, különös tekintettel a kijárási korlátozásról szóló rendeletben a lakóhely elhagyásával kapcsolatban felsorolt alapos indokokra”.

Elmehetek-e a saját nyaralómba a járvány ideje alatt?

Ebben a cikkben gyűjtöttük össze a május 4-én életbe lépő új szabályokat, azonban a járvány idejére szóló tartózkodási hely kijelölésről nem volt szó még.

Korábban több településen okozott gondot a hirtelen nyaralókba, vízpartra és népszerű kirándulóhelyekre menekült városi tömeg, ezért a helyi polgármesterek utcákat, parkolókat zártak le, és arra kérték a nem ott lakókat, menjenek máshová kirándulni.

(Borítókép: lezárt strand Balatonfenyvesen. Fotó: Bődey János/Index)