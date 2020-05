Az MTI közölt fotókat arról, hogy a kormány óriásplakátokon kezdte el most népszerűsíteni a gazdasági mentőcsomagját.

A május elején elindított kampánynál nem egyértelmű, hogy kiknek lehet fontos elmondani ezt az üzenetet, az érintett cégek jó része ugyanis már március közepe óta áll. Vagy már nem is áll, a nálunk húzóágazattá vált autó-összeszerelés a legtöbb nagy gyárban például már újra is indult. Ahogy azt is tudhatjuk, hogy a Orbánék szerint a járvány nálunk pont most, vasárnap tetőzik.

A kampányra vonatkozó kérdéseinket elküldtük Rogán Antaléknak, pontosabban a kormány hirdetéseit központosító intézménynek. Az MTI képeiről annyi derül ki még, hogy Pécsen fotózták őket.