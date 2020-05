A Népszigeten roskadozik a Hableány

Havonta majdnem 400 ezer forintért már az Újpesti kikötőben tárolják a Hableány roncsát. Az egykori városnéző hajót 2019. június 11-én emelték ki a Dunából, ahonnan aztán Csepelre vitték, innen pedig a Népszigetre, az Újpesti kikötőbe került. A nyomozás alatt itt is járőrök őrizték, erre ma már csak egy szakadt rendőrségi szalag emlékeztet.

Az ügy azóta bíróság elé került, március 11-én már előkészítő ülést is tartottak, a tárgyalást viszont − a koronavírus-járvány miatt − csak ősszel folytatják. A Hableány roncsa viszont továbbra is bűnjelnek számít, a szakértői vélemények elemzéséig pedig biztosan az is marad, válaszolta a Fővárosi Törvényszék az Index kérdésére.

Amíg esetlegesen a hajó újabb vizsgálatára szükség lehet, a szakvélemény esetleges vitatása miatt, a lefoglalás szükséges. Amíg a lefoglalás megszüntetése nem történik meg a hajóroncs felett más nem rendelkezhet, még az üzemeltető sem

− írták.

Tóth Mihály, a Hableányt üzemeltető cég szóvivője már a baleset után is arról beszélt, hogy kegyeleti okból, és a hajó műszaki állapota miatt sem bocsátanák újra vízre a Hableányt. Ellenben úgy látják, hogy a hajó orra menthető, alkalmas lehet arra, hogy valamilyen formában, akár egy emlékmű részeként kiállítsák. Borbély Zoltán a cég jogi képviselője most az Indexnek azt mondta, ők továbbra sem tehetik meg, hogy közterületen ilyen emlékművet állítsanak, de ha lehetőség nyílik rá, minden ellenszolgáltatás nélkül, szívesen átadják a hajót egy kijelölt szervezetnek.

A hajóroncsot egyébként most is őrzik.

Járőrök helyett térfigyelő kamerákkal figyelik a nap 24 órájában, melyek a Rendőrségi Igazgatási Központhoz vannak bekötve.

Tárolása havonta nagyjából 3-400 ezer forintba kerül, az összeget az állam előlegezi meg, de a jogerős ítélet után és a vádlott bűnössége esetén, a Viking Sigyn kapitányának kell majd azt bűnügyi költségként kifizetnie.

Döcögnek a kártérítési tárgyalások

Miközben az már biztos, hogy a büntetőügyet szeptember 8-án és október 14-én is tárgyalják majd, addig a kártérítési ügy tárgyalásai a koronavírus miatt teljesen leálltak.

Balogh Szabolcs, a Magyar György Ügyvédi Iroda munkatársa az Indexnek azt mondta, hogy „a szállodahajót üzemeltető cég mereven elzárkózik attól, hogy magánszemélyekkel érdemben tárgyaljanak, csak a Panorama Deck jogi képviselőivel hajlandók tárgyalóasztalhoz ülni.” Az ügyvéd a magyar matróz hozzátartozóit képviseli, akik

egy év alatt semmilyen kártérítést és sérelem díjat sem kaptak.

A Panorma Deck jogi képviselője szerint is fájó, hogy a balesetet okozó cég eddig nem látta annak semmilyen szükségét, hogy a károsultakat bármilyen kártérítésben részesítse. Kerestük a Viking Sigyn szállodahajó üzemeltető céget képviselő ügyvédi irodát, de kérdéseinkre nem reagáltak.

A Hableány-hajóbalesetben a magyar matróz és kapitány, valamint huszonöt dél-koreai állampolgár meghalt, egy dél-koreai személyt pedig még a mai napig is keresnek a hatóságok.

(Borítókép: Olvasói fotó/Index)