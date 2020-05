Szlávik: A járványügyi intézkedéseket folyamatosan fenn kell tartani

Az operatív törzs szombati tájékoztatóján – Müller Cecília országos tisztifőorvos hiányában – Gál Kristóf ORFK-szóvivő ismertette a koronavírus okozta – már nem tankönyvi – járványhelyzet szombat reggeli adatait, azaz azt, hogy újabb 56 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3473 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Az aktív esetek száma eközben azonban 1657 főre csökkent, jelenleg tehát ennyien tekinthetőek igazolt fertőzöttnek az országban.

ELHUNYT ÚJABB IDŐS 6 KRÓNIKUS BETEG, EZZEL 448 FŐRE EMELKEDETT AZ ELHUNYTAK SZÁMA, 1371-EN PEDIG MÁR GYÓGYULTAN TÁVOZTAK A KÓRHÁZBÓL.

Szombat reggelre 570 koronavírusos beteget ápoltak kórházban és 45-en voltak lélegeztetőgépen.

Most már több mint két hónapja kell teljesen megváltozott életet élnie minden magyar családnak, köszönetet érdemel a türelmük – közölte Novák Katalin a tájékoztatón. A család- és ifjúságügyekért felelős államtitkár szerint a járványveszély eddigi 66 napja azt is megmutatta, milyen fontos és erős a család, szerepe még inkább felértékelődött ebben a válságban.

Az államtitkár arról beszélt, a kormány milyen eddigi intézkedéseket hozott, hogy segítse a családokat a válsághelyzetben. Novák szerint

tíz éve dolgozunk azon, hogy Magyarország egy családbarát ország legyen, nem értük még el ezt a célt, de ezen vagyunk.

Novák Katalin a 13. havi nyugdíj visszavezetésének filozófiai megközelítéséről beszélt, és arról, hogy a baloldali kormányok inkább elvettek a családoktól, ám a mostani kormány úgy döntött, hogy ez nem így lesz, ezért 2021-től fokozatosan visszavezetik majd – évi egyheti pluszjuttatással – a 13. havi nyugdíjat.

Ez a 13. havi nyugdíj bőkezűbb lesz, mint az eddig ismert 13. havi nyugdíj

– mondta, mert mintegy 150 ezer érintettel többen fogják ezt megkapni, és nem lesz plafonja. Novák a már eddig is ismert kormánydöntést említette még, azaz, hogy nem vonták el az eddig is ismert családtámogatási formákat, sőt azokat sem vonták ki ezek jogosultsági köréből, akik most, "ha ideiglenesen is, de elveszítették a munkájukat". Az államtitkár a hitelmoratórium, a diákhitel, valamint a KRESZ- és a nyelvvizsgák megszerzése ügyében hozott kormányzati intézkedéseket is elismételte.

A gyermekek felügyeletével kapcsolatban Novák Katalin azt mondta, hogy az eltelt 66 nap erősen megpróbálta a szülőket, akiknek folyamatosan otthon kell lenniük gyermekeikkel. Úgy vélte, a szülőknek komoly erőfeszítésébe került az, hogy felügyeljék gyerekeiket, főként nagyszülői, vagy pedagógiai segítség nélkül. Ezért a kormány – még szerdán – döntött arról, hogy

engedélyezik a napközis nyári táborokat,

és hamarosan döntés születik az ottalvós táborok szervezésének lehetőségéről is.

A bölcsődékben és az óvodákban addig is biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, és azon dolgoznak, hogy ezt minden gyereknek a megszokott helyén, tehát a saját óvodájában, bölcsődéjében kelljen majd biztosítani. Novák szerint az adatok alapján azért látszik, hogy

a gyermekek 90 százaléka esetében a szülők még mindig veszélyesnek tartják az intézményi környezetet, és otthon maradnak inkább velük, ennek ellenére mindenkit arra biztatott, hogy vegyék igénybe a felügyeletet, ha másként nem tudják már megoldani.

Kiss Róbert rendőralezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa ismertette azt az éjjel megjelent kormányrendeletet, amely az országos lazítást részletezi, és a kijárási korlátozások feloldásának ütemét rendezi. Azt is mondta, hogy fontos:

a tömegközlekedésen és a zárt tereken kötelező maszkviselés továbbra is országszerte hatályban marad, ahogyan a 65 éven felüliekre érvényes bevásárlási idősáv is.

Kiss Róbert ismertette a hatósági házi karantén, a kijárási korlátozások megsértésével, valamint a járványüggyel kapcsolatos bűncselekmények legfrissebb adatait is, és arra figyelmeztetett, hogy a hétvégére jelentősen feltorlódott a forgalom a határátkelőknél.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Infektológiai Osztályának vezetője ezt követően – meglehetősen drámai hangulatban – a közös reményekről beszélt, kiemelve, hogy nem tudjuk, mi történik ezzel a vírussal, lesz-e újabb járványhullám, és ha igen, mikor lesz ellenszer a koronavírussal szemben. Kijelentette:

nem tudjuk, mi lesz, éppen ezért kell a járványügyi intézkedéseket folyamatosan fenntartani.

A szakember beszámolt azokról a tudományos és orvosi erőfeszítésekről, amelyek nemcsak a súlyos esetek gyógyítása, hanem a védőoltás kifejlesztésére is tesznek világszerte és Magyarországon is. Elmondta például, a vérplamza-terápiával itthon jól állunk, egyre több olyan beteg van, akiknek ez segít az állapotán, akár el is hagyhatták már a kórházat a kezelés után.

Szlávik azt is elmondta, hogy Magyarországon eddig egyetlen egy esetben igazoltak koronavírusos megbetegedést egy HIV-fertőzött beteg esetében, és folyamatosan zajlik a megfeszített munka azért, hogy ezt a vírust, és az általa okozott károkat visszaverjék.

A sajtókérdésekre adott válaszok:

Az Origo kérdésére Kiss Róbert azt mondta, hogy az országba érkezők csak érvényes negatív lelettel, vagy a 14 napos elzárás, izoláció letöltésének hatósági igazolásával mentesülhetnek az alól, hogy Magyarországon is hatósági házi karanténba kerüljenek.

A Tolna megyeiek az országos szabálysértések mindössze 0,2 százalékáért voltak felelősek, mondta a megyei lap megkeresésére a rendőr alezredes.

Az Index szombaton (is) ezekkel a kérdésekkel fordult az operatív törzshöz, ezúttal sem kapott választ: