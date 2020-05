A rendőrség egy hete nem ad választ Dzsudzsák karanténszegésére

A rendőrség egy hete nem árulja el, vizsgálják-e, hogy Dzsudzsák Balázs megsértette a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályokat. A labdarúgó május 6-án érkezett vissza Magyarországra, 14 napig nem hagyhatta volna el kijelölt lakóhelyét, de ezt nem tartotta be; 12 nappal hazaérkezése után egy Orbán Viktor Facebook-oldalára feltöltött fotó mutatta meg, hogy Dzsudzsák egy budapesti étterem teraszán kávézik.

A szabályok egyértelműek: aki külföldről tér haza, annak 14 napos házi karanténba kell vonulnia. Lakatos Tibor ezredes az operatív törzs április 29-i tájékoztatóján is elmondta, hogy aki hazajön külföldről, kap egy dokumentumot a kötelező hatósági házi karanténtól, illetve egy piros színű figyelmeztető matricát is, amelyet ki kell tennie arra a helyre, ahol a kéthetes karanténját tölteni fogja.

Hazatérése után Dzsudzsák még egyértelműen látta, mit fog csinálni a következő 14 napban:

Most, hogy hazaértem, két hétre karanténba vonulok. Megérkeztem a budapesti otthonomba, a következő tizennégy napban ki sem teszem a lábam a kerítésen kívülre. Nagy segítség, hogy idehaza legalább kert van, ahová ki tudok menni, és az edzéseket is sokkal jobb körülmények között végezhetem. Van futópadom, súlyzóim, minden rendelkezésre áll, hogy jó erőben tartsam magamat. Úgy tűnik, most a karanténok ideje következik, hiszen miután június elején visszatérek Dubaiba, ott is két hétre be kell zárkóznom a négy fal közé. Az edzések június végén kezdődnek