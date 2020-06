12 éves féltestvérét is megerőszakolta a Harmat utcai emberöléssel gyanúsított férfi

Több gyermekpornográf felvételt is találtak annak a 22 éves férfinak a laptopján, aki még tavaly decemberben machetével ölt meg egy háromgyerekes édesanyát egy Harmat utcai társasházban. A nyomozás alatt az is kiderült, hogy K. Dániel néhány nappal a gyilkosság előtt megerőszakolta 12 éves féltestvérét, számolt be a részletekről szerdán Gál Sándor rendőr alezredes, az Életvédelmi Osztály vezetője.

Bár az első hírek még arról szóltak, hogy a férfi ismerte a 42 éves nőt, később a rendőrség cáfolta ezeket az információkat. Azon kívül, hogy egy lépcsőházban laktak, nem volt közük egymáshoz. A fiatal férfi december 30-án kora este csöngetett be a nőhöz, aki 14 éves lányával, 11 éves és 7 éves fiaival volt otthon. K. Dániel minden előzetes minden előzetes szóváltás nélkül a nőre rontott; egy machetével hétszer megszúrta és 19 további sérülést okozott, majd elmenekült a lakásból. Az édesanyát kórházba szállították, de ott belehalt sérüléseibe.

Mindeközben a férfi egy e-mailt küldött a rendőrségnek, amelyben elismerte, hogy ő követte el a gyilkosságot, de azt nem árulta el, hol bujkál. A rendőrök végül december 31-én Budapesten, a XVII. kerületben fogták el.

A nyomozók a férfi lakásában lefoglalták a mobiltelefonját és laptopját is, amelyeken gyermekpornográf felvételek találtak. Később pedig az is kiderült, hogy 2019. december 25-én egy XI. kerületi lakásban megerőszakolta 12 éves féltestvérét.

Az úgynevezett életellenes bűncselekmények után elmeorvos-szakértő is vizsgálja az elkövetőt, ami a nyilvánosságra hozott fotók alapján is indokolt. Egy kifotózott szöveg részlet szerint a férfi arról írt, hogy

„a Sátán segítségével megpróbál gyilkolni. Hátha sikerül.”

A rendőrök most zárták le a nyomozást. A férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel, szexuális erőszakkal, valamint gyermekpornográfiával gyanúsítják, az iratokat pedig elküldték az illetékes ügyészségnek, így hamarosan vádat emelhetnek ellene.