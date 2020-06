Egy új igazolt koronavírus-fertőzött és egy haláleset

Ismét csak egy újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 4079 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg. Ezzel 568 főre emelkedett az elhunytak száma, 2564-en pedig már meggyógyultak – írja a koronavírusról tájékoztató hivatalos honlap csütörtökön.

Az aktív fertőzöttek száma 947 fő.

Az aktív fertőzöttek 39 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti. 199 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.

Éjjel megjelent a veszélyhelyzet visszavonására vonatkozó kormányrendelet, ugyanakkor a kormány az ország egész területére egészségügyi válsághelyzetet hirdetett.

Az operatív törzs még szerdán egy összefoglalóval köszönt el a nézőktől. Mint elhangzott: bár a veszélyhelyzet megszűnése miatt mától nem tartanak online sajtótájékoztatót, a háttérben továbbra is működnek majd. Lakatos Tibor rendőr ezredes az operatív törzs munkájának összefoglalása során elmondta, hogy 113 napja működnek (mára már 114), a központi számra 187 654 hívás érkezett be, naponta átlagosan kétezer. Összesen 64 674 emailt kaptak, naponta közel 700-ra válaszoltak az ügyeletesek Lakatos szerint.

Müller Cecília egyebek mellett arról beszélt, hogy szerinte azért nőtt Magyarországon lassan az esetszám, mert időben meghozták a szükséges lépéseket a járvány megfékezése ellen. Emellett Müller „rendkívül hálás”, hogy a lakosság betartotta a szabályokat. Április elejétől látták, hogy zárt közösségekben – az idősotthonokban és kórházakban – jobban terjed a járvány. Ezután már „nagyon lassú csökkenésnek voltunk tanúi” Müller szerint.

Március 15-én jelentették az első halálesetet Magyarországon.

Müller ezután köszönetet mondott mindenkinek, így a lakosságnak, az egészségügy mindenféle területén dolgozóknak, az idősotthonokban és óvodákban, iskolákban dolgozóknak, az operatív törzsnek és támogatóinak.

Összefoglalóval búcsúzott Kiss Róbert rendőr alezredes is: mint mondta, március 11-től, a veszélyhelyzet elrendelésétől állították fel a határellenőrzést több határszakaszon, március 12-től már házi karanténokat is ellenőriztek, majd azt is elismételte Kiss, mi mikor nyílt meg lassanként az országban.

A parlament kedden megszavazta a veszélyhelyzet visszavonásáról és az átmeneti időszak szabályairól szóló két törvénytervezet. Az előbbivel az Országgyűlés arra szólítja fel a kormányt, hogy a kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetet szüntesse meg. A másik szerint a veszélyhelyzet visszavonásával hatályát veszti a rendkívüli jogrendet hozó koronavírus-törvény is. Ugyanakkor az úgynevezett átmeneti szabályok között a kormány egy új, félig rendkívüli jogrendet is megteremtett: ez az úgynevezett egészségügyi válsághelyzet.

Mivel a járványügyi készenlétet továbbra is meg kell tartani, ezért hétfőn megalakult az operatív törzs keretein belül működő járványügyi bevetési egység, amelynek vezetője az országos helyettes tisztifőorvos.

HA AZONNALI BEAVATKOZÁSRA VAN SZÜKSÉG, A BEVETÉSI EGYSÉG MEGY A HELYSZÍNRE, AZ ÜGYELETI KÖZPONT IRÁNYMUTATÁSAI ALAPJÁN.

A járványügyi bevetési egység vezetője szükség esetén azonnali korlátozó intézkedéseket hozhat: elrendelhet kijárási korlátozást, látogatási tilalmat, átcsoportosíthatja az egészségügyi személyzetet, vagy nagy kiterjedésű fertőzött terület esetén lezárathatja a teljes területet.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon:

(Borítókép: A Honvédkórház Sürgősségi Centruma 2020. május 15-én. Fotó: MTI/Mónus Márton)