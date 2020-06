Hivatalosan is vége a veszélyhelyzetnek

Kedden megszavazta a parlament a veszélyhelyzet visszavonásáról és az átmeneti időszak szabályairól szóló két törvénytervezetet. Az előbbivel az Országgyűlés arra szólítja fel a kormányt, hogy a kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetet szüntesse meg. A másik szerint a veszélyhelyzet visszavonásával hatályát veszti a felhatalmazási törvénynek is gúnyolt, rendkívüli jogrendet hozó koronavírus-törvény is. Ugyanakkor az úgynevezett átmeneti szabályok között a kormány egy új, félig rendkívüli jogrendet is megteremtett: ez az úgynevezett egészségügyi válsághelyzet.

Szerda délután Áder János köztársasági elnök aláírta a veszélyhelyzet visszavonásáról és az átmeneti időszak szabályairól szóló két törvényt, és el is rendelte ezek kihirdetését. Szerda este, a Magyar Közlöny friss számában pedig megjelentek a rendeletek is. Csütörtöktől többé-kevésbé visszatérhet az élet a rendes kerékvágásba. A járványügyi készültségről szóló törvény kihirdetésével a kormánynak lehetősége lesz egészségügyi válsághelyzet elrendelésére, ami úgynevezett járványügyi készültségnek minősül.

A veszélyhelyzet idején meghozott rendeletek ugyan a veszélyhelyzetről szóló rendelet hatályban maradásáig voltak érvényesek, bizonyos védelmi intézkedések továbbra is megmaradnak. Bár arra már Müller Cecília országos tisztifőorvos is célzott korábban, hogy az időseknek fenntartott vásárlási sáv és a tömegközlekedési eszközökön előírt maszkviselés esetében is „várható változás”, a szerda éjjel megjelent Magyar Közlönyben nincs szó a vásárlási sávról, a maszkviselés pedig marad: a tömegközlekedési eszközön és az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő) továbbra is viselni kell. Ahogy a vendéglátóhelyek zárt tereiben a vendéglátósoknak is kötelező marad.

A veszélyhelyzet visszavonása után egyébként az operatív törzs és a kórházparancsnoki rendszer is fennmarad, ugyanis hivatalosan is készülünk a járvány második hullámára. A kormány így az országos tisztifőorvos javaslatára – miniszteri előterjesztés után – egészségügyi válsághelyzetet rendelhet el, ha

nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet,

az emberek életét, testi épségét vagy az egészségügyi ellátást veszélyeztető körülmény következik be.

Bezártak az iskolák, a mozik, és bulizni sem lehetett

Orbán Viktor miniszterelnök több mint három hónapja, március 13-án Facebook-oldalán jelentette be, hogy március 16-tól a járvány miatt bezárják az iskolákat, és tantermen kívüli digitális munkarendet vezetnek be. Az újabb bejelentés március 16-án érkezett, Orbán a parlamenti ülésen szólalt fel, és ismertette, hogy

Magyarország lezárja határait, azokon csak magyar állampolgárok léphetnek majd be.

Szórakozóhelyek, mozik bezárnak.

Betiltják a nyilvános rendezvényeket.

Augusztus 15-ig nem lehet megtartani az 500 száz főnél nagyobb rendezvényeket.

Éttermek, kávézók délután háromig lehetnek nyitva.

Élelmiszerüzletekre, drogériákra és gyógyszertárakra nem vonatkozik a korlátozás.

Március 28. és április 11 között Magyarország egész területén kijárási korlátozás lépett életbe, ami azt jelentette, hogy

CSAK MUNKAVÉGZÉS ÉS AZ ALAPVETŐ SZÜKSÉGLETEK CÉLJÁBÓL LEHETett ELHAGYNI A LAKÓHELYEKET, TARTÓZKODÁSI HELYEKET.

Az élelmiszerboltok, patikák, piacok és drogériák ugyan korlátozás nélkül nyitva lehettek, de a 65 év felettiek csak 9 és 12 óra között látogathatták ezeket a helyeket, mások viszont ebben az idősávban nem. Meghatározták azt is, hogy a nyilvános helyeken másfél méteres távolságot kell tartani, április 6-tól pedig bevezették az ingyenes parkolást.

Április 9-én aztán a miniszterelnök ismét a Facebookon-oldalán közölte, hogy a kormány döntése értelmében határozatlan időre meghosszabbítják a kijárási korlátozást. Az esetleges további hosszabbításokról pedig hetente mérlegeltek. Speciális lehetőséget adtak viszont a polgármestereknek, akik saját településükön további speciális, szigorító szabályokat alkothattak és vezethettek be.

Karácsony Gergely főpolgármester április közepén például elrendelte, hogy a BKK járataira április 27-től csak valamilyen arcot eltakaró kendővel, sállal vagy maszkkal lehet felszállni, és a főváros valamennyi kereskedelmi egységében, üzletekben, élelmiszerboltokban, piacokon, továbbá a taxik igénybevételekor is kötelező lett az arcot eltakarni.

Kivételezett vidék, mostoha Budapest

Május 4-től vidéken feloldották a kijárási korlátozásokat, és újraindulhatott az élet:

Megnyithattak az éttermek, szállodák, kávézók teraszai, kerthelyiségei.

Az üzletek időkorlát nélkül kinyithattak, de továbbra is megmaradt az idősek védett idősávja (9–12 óra).

Kinyithattak a strandok, szabadtéri fürdők, állatkertek, szabadtéri múzeumok.

A szolgáltatások korlátozások nélkül működhettek.

A profi, amatőr és tömegsportban engedélyezték az edzést és a zártkörű sporteseményeket.

A korábbi szabályok betartásával megtarthatták a temetéseket, esküvőket, istentiszteleteket.

A magánegészségügyben feloldották a korlátozásokat.

A közegészségügyben négy lépésben, fokozatosan feloldották a korlátozásokat.

Budapesten és Pest megyében viszont maradtak a szigorú szabályok. A kormány akkor ezt azzal indokolta, hogy a fővárosban és Pest megyében van a legtöbb aktív fertőzött és a legtöbb halálos áldozata is a vírusnak. Május 14-én aztán bejelentették, hogy Pest megyében is enyhítenek, azt a többi megyével egyenértékűnek tekintik. Ezzel egy időben vidéken tovább lazítottak a korlátozásokon.

A cukrászdákban, éttermekben, kávézókban már bent is lehetettet tartózkodni, betartva a védelmi távolságot.

A szabad területű parkok, játszóterek vidéken megnyithattak, ahogy a szállodák és panziók is fogadhattak vendégeket.

200 főig az esküvőket és a lagzikat is meg lehetett tartani és

engedélyezték a nyári gyerektáborokat megtartását is, ott aludni viszont még nem lehetett.

A budapesti kijárási korlátozás fokozatos feloldását két nappal később, május 16-án jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, aki már akkor előre vetítette, hogy Budapest két héttel követi majd a vidéket. Ez a gyakorlatban a következőket jelentette: