Orbán: A kijárási korlátozást Budapesten is feloldjuk

A budapesti kijárási korlátozás fokozatos feloldását jelentette be a miniszterelnök. A fővárosi szabályozás két héttel követi a vidékieket.

Az első csatát a járvánnyal szemben fényesen megnyertük

– mondta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videóban. A kormányfő köszönetet mondott az állampolgárok fegyelmezettségéért, és bejelentette:

Budapesten is csökken az új megbetegedések száma, ezért a kijárási korlátozásokat a fővárosban is feloldja a kormány.

Noha Orbán az enyhítés időpontját és pontos részleteit nem ismertette – ezt várhatóan szombat délután 16 óra 15 perctől Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter teszi meg televíziós beszédében –, a kormányfő azt is mondta, a fővárosi lazítások két héttel követik majd a vidéki szabályváltozásokat, miután a kormányfő szombati megbeszélésein számára világossá vált, hogy

a járványt Budapesten is letörtük.

Orbán Viktor bejelentése a fővárosi kijárási korlátozás feloldásáról

A kormányfő szerint a szombat délelőtti szakmai háttérmegbeszéléseken világossá vált, hogy a járvány erejét Budapesten is letörték. Így Budapesten is áttérhenek, igaz megfontoltan és óvatosan, de áttérhetnek a védekezés második szakaszára.

Orbán azt is mondta, hogy a védőtávolság betartása, a felelősségteljes magatartás Budapesten különösen fontos, egyúttal arra kérte a budapesti főpolgármester és a kerületi polgármestereket, hogy ne vegyék félvállról a kockázatokat, és külön is figyeljenek oda az idősotthonokra.

Hajrá, Budapest

– fejezte be videóját Orbán Viktor. A bejelentésre Karácsony Gergely azt reagálta, örül a kormány döntésének, de azt kéri, hogy továbbra se vegyék félvállról a védekezést, és külön figyeljenek oda a kórházakra, ahol – április végéig – többen kapták el a fertőzést, mint ahányan kigyógyultak belőle, és sokkal többen betegedtek meg, mint a szociális intézményekben.

Orbán Viktor még március 27-én a Kossuth Rádiónak adott interjúban jelentette be, hogy március 28. és április 11. között, azaz két hétre Magyarország egész területén kijárási korlátozás lép életbe a járványhelyzet miatt. A rendelet szerint csak munkavégzés és az alapvető szükségletek céljából lehetett elhagyni a lakóhelyet és a tartózkodási helyeket.

A gyakorlatban ez nem jelentett akkora szigort, mintha mondjuk kijárási tilalom lett volna. Budapesten ugyanakkor úgy tűnt, hogy a városvezetés a még keményebb szabályozás híve volt: Karácsony Gergely főpolgármester közvetlenül a húsvéti hosszú hétvége előtt a Margitsziget hétvégi lezárása mellett döntött, a Normafán ugyanezeket a korlátozásokat a fideszes irányítású kerület hozta meg. De nem csak budapesti kerületek szigorítottak be, hanem több olyan vidéki település is, ahol szép időben hétvégente turistaroham van.

Két nappal az eredetileg tervezett kijárási korlátozás vége előtt, április 9-én a miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy a kormány döntése értelmében

HATÁROZATLAN IDŐRE MEGHOSSZABBÍTJÁK A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST.

Orbán Viktor akkor azt is mondta, hogy hetente fognak mérlegelni és dönteni az esetleges további hosszabbításokról. Ugyanakkor speciális lehetőséget adtak a polgármestereknek, akik saját településükre nézve további speciális, szigorító szabályokat alkothattak és vezethettek be, melyekről ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

Budapesten kötelező lett a maszk viselése

Karácsony Gergely főpolgármester szerint is indokolt volt a szigor Budapesten, ezért április közepén elrendelte, hogy a BKK járataira április 27-től csak valamilyen arcot eltakaró kendővel, sállal vagy maszkkal lehet felszállni, és a főváros valamennyi kereskedelmi egységében, üzletekben, élelmiszerboltokban, piacokon, továbbá a taxik igénybevételekor is kötelező lett az arcot eltakarni. A szigorúbb intézkedésekre a fővárosban azért is volt szükség, mert – érthető módon − a fővárosban és a környékén volt a legtöbb koronavírusos eset.

A kormány április legvégén arról döntött, hogy vidéken fokozatosan, szigorú menetrendek mellett az élet újraindítható, Budapesten és Pest megyében viszont maradtak a kijárási korlátozások. A főpolgármester másnap, április 29-én egy Facebook-videóban arról beszélt, hogy nincs még itt az ideje annak, hogy Budapesten és környékén enyhítsék a korlátozó intézkedéseket.

„Remélem, a kormány, a csak számára hozzáférhető információk alapján, megfontoltan döntött az ország többi részét érintő enyhítésekről” – fogalmazott a főpolgármester, és hozzátette azt is, hogy

Budapest újraindítási stratégiájának kidolgozása nem történhet a városvezetés bevonása, az információk megosztása nélkül.

Büntetés vagy elővigyázatosság?

A főváros és a kormány között Budapest „újranyitását”, azaz a kijárási korlátozások megszüntetését, vagy enyhítését érintően komoly vita és üzengetés alakult ki. A főpolgármester május 13-án bejelentette az újranyitási tervét,majd május 14-én reggel a Facebook-oldalán tette közzé válaszát Gulyás Gergelynek. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis egy nappal korábban levélben fordult a főpolgármesterhez, valamint a budapesti kerületi polgármesterekhez a Budapesten is hatályban levő kijárási korlátozás megszüntetésével kapcsolatos véleményüket kérve.

Gulyás Gergely ebben a levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy

az országos adatok alapján Budapesten és Pest megyében van a legtöbb koronavírussal fertőzött beteg: szerdáig 340 halottról és 1089 aktív fertőzöttről tudnak.

A miniszter szerint Budapest annak ellenére továbbra is kiemelkedik fertőzöttség terén, hogy az elmúlt napok adatai alapján csökken a megbetegedettek száma.

Gulyás Karácsony válasza után, az aznapi, május 14-i kormányinfón bejelentette, hogy május 18-tól Pest megyében is enyhítenek a korlátozásokon, és a többi megyével egyenértékűnek tekintik. Budapestről akkor még nem döntöttek, várták a kerületi polgármesterek visszajelzéseit.

A kormányinfót követően Karácsony újabb Facebook-bejegyzésben ment neki Gulyáséknak.

A kormány vagy töketlen, vagy politikai alapon bünteti a budapestieket

– reagált a főpolgármester a Miniszterelnökséget vezető miniszter Karácsony álláspontját homályosnak lefestő szavaira, és arra is emlékeztetett, hogy álláspontját már korábban közzétette.

