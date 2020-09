Szeptember 10-én este 8-kor fővárosi nevezetességek, hotelek, múzeumok, rendezvény- és kulturális helyszínek és sportcsarnokok is kék színben fognak úszni. A Power of Live Events programsorozat szervezői így hívják fel a figyelmet a profi magyar rendezvényszakmára, az összefogás erejére és Budapest páratlan szépségére.

Fotó: Power of Live Events

A Power of Live Events programsorozat célja emellett a Magyarországra érkező vendégek számának növelése, valamint jövőbe mutató szemlélettel Budapest pozícióját megerősíteni a közkedvelt turisztikai és üzleti desztinációk között.

Ez rendkívül nehéz helyzetbe hozta a rendezvényipart, az érintett szakmai szervezeteket és a vendéglátóiparban, turizmusban dolgozó munkavállalókat egyaránt: az üzleti rendezvényeket elhalasztották vagy teljes egészében lemondták. Ékesszólóan árulkodik a visszaesésről, hogy az üzleti turizmus tavaly még 29 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Összesen 1867 nemzetközi konferenciát rendeztek Magyarországon, a nemzetközi résztvevők száma pedig csaknem 45 százalékos ugrással több mint 320 ezerre nőtt. Az erről szóló részletes adatok itt nézhetők meg.

A szervezők szerint Budapest és a magyar szakma újra felkészült és képes 500 fő feletti, az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelő rendezvényeket szervezni és lebonyolítani. Ezt hangsúlyozta Békefi Anna, a Budapest Convention Bureau szakmai igazgatója.

Budapest továbbra is meghatározó szereplő lehet a nemzetközi rendezvénypiacon, amihez a jelen körülmények között is rendkívül fontos hosszú távra tervezni és a nemzetközi piac felé a szakma egységét hangsúlyozni. Digitális vagy hibrid rendezvényekkel nem lehet a személyes üzleti kapcsolatteremtés erejét helyettesíteni, ezért is elengedhetetlen a profi szolgáltató szektor kompetenciájának határokon átívelő népszerűsítése.