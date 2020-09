Dúró Dóra az Indexnek: Futólag olvastam csak a könyvet

Dúró Dóra országgyűlési képviselő néhány napja tartott sajtótájékoztatót, ahol szó szerint ledarálta egy iratmegsemmisítőben a Meseország mindenkié című könyvet, a politikus szerint ugyanis a könyv a „homoszexualitást propagálja”, és ez „támadás a magyar kultúra ellen”. A mesekönyv bűne az volt, hogy több kisebbség mellett LMBTQ karaktereket is szerepeltet a történeteiben.

Akciója sokakat felháborított, több híresség hevesen kritizálta őt, de közleményt adott ki az ügy kapcsán a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése is. Utóbbi egyenesen a náci könyvégetésekkel és a kommunista könyvzúzdákkal hozták történelmi párhuzamba a cselekedetét.

Kapcsolódó Fluor: Jövő héten akasztani fogunk? Mi a terv? A zenész szerint legalább meseország maradjon meg, ha már úgyis pártok mondják meg, hogy ki a magyar, meg ki nem.

A képviselőnő az őt ért kritikákra úgy reagált az Indexnek, hogy ez egy, a személye ellen irányuló politikai támadás, az állandó nácizás pedig szerinte már kezd unalmassá válni.

A valódi veszélyt az jelenti, hogy a gyermekeket a homoszexualitásra akarják ránevelni már óvodás kortól kezdve.

– mondta Dúró.

A Mi Hazánk Mozgalom politikusa úgy véli, hogy az őt kritizálók nem nézték meg a videóját, illetve nem olvasták el az azt teljes egészében közlő cikkeket, mert sok olyan dolgot állítanak vele kapcsolatban, amelyekre választ adott. Dúró szerint ugyanis például az egy tévhit, illetve hazugság a celebek részéről, hogy a homoszexualitásra nem lehet ránevelni valakit, több magyar és külföldi tudós ugyanis azt állítja szerinte, hogy a környezeti hatásoknak igenis van befolyásoló szerepe a homoszexualitás kialakulásában.

Megkérdeztük arról is, hogy szerinte akkor hogyan kellene helyesen eljárni az ilyen művekkel, betiltatná-e őket. Dúró azt mondta, az lenne a minimum, hogy az ilyen könyvek esetében feltüntessék azt, hogy „(homo)szexuális tartalommal bír”, szerinte ugyanis valaki gyanútlanul is megvásárolhatja a gyermeke számára, nem is tudva azt, hogy mi van benne.