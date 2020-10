Megállapodás született a budapesti üzleti turizmus fellendítésért

Együttműködési megállapodást írt alá a turizmus fellendítése érdekében Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, a Magyar Kongresszusi Iroda. Értékes díjakat is kiosztottak.

Mindezt a Budapest Turizmus Konferencia és Díjátadó 2020 eseményén. Karácsony Gergely főpolgármester köszöntő beszédében kiemelte, bár a gazdaságélénkítés állami feladat, Budapest mégis mentőcsomaggal segíti a helyi vállalkozásokat - mondta a főpolgármester, utalva arra, hogy a Fővárosi Közgyűlés jelentősen mérsékli a turisztikai vállalkozások ingatlanbérleti és közterület-használati díjait, valamint a taxisok drosztdíjait.

A rendezvényszervező szakma májusban még úgy gondolta, hogy a céges konferenciák, összejövetelek a legjobb esetben is csak ősszel éledezhetnek, feltehetően inkább kisebb, regionális eseményekkel. A jóslat nem vált be, a "második hullám" ezt is elsöpörte. Korábban az Index is beszámolt a szakmai összefogásról.

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány tájékoztatása szerint a tavasszal újjászervezett Magyar Kongresszusi Iroda feladata, hogy a világvárosokban általánosan elterjedt gyakorlatnak megfelelően, Budapest Convention Bureau márkanév alatt lássa el az üzleti turizmus fellendítését szolgáló valamennyi promóciós, szervezési és értékesítési feladatot.

Békefi Anna, a Budapest Convention Bureau szakmai igazgatója egyebek mellett azt emelte ki, külföldi megrendelésű üzleti rendezvények 73 százalékát Budapest látja vendégül.

Párbeszéd, összefogás és megoldási javaslatok - ilyen céllal hívta össze a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ...

A konferencián átadták a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ díjait is: Budapest Kulturális és Turisztikai Nagykövete Díjban 2020-ban Iain Lindsay, az Egyesült Királyság leköszönő magyarországi nagykövete részesült. Míg a Budapest Turizmusáért 2019-es díjat a Mesterségek Ünnepe rendezvénynek, addig a 2020-as elismerést a Zsidó Kulturális Fesztiválnak ítélték.

A Budapest Convention Bureau szeptember elején nagyszabású kültéri rendezvénnyel indította kampányát, amelyről az index is hírt adott.