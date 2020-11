Müller Cecília: Az elhunytak 6 százalékának nem volt alapbetegsége

Dinamikus emelkedésnek, exponenciális növekedésnek vagyunk tanúi egész Európában. Több országban már a teljesítőképesség határán van az egészségügy, az a cél, hogy Magyarországon ezt megelőzzük – mondta az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos. Közölte: az a cél, hogy megszüntessék azokat a csoportosulásokat, ahol továbbterjedhet a koronavírus.

Felhívta a figyelmet, hogy mindenki érezzen erkölcsi felelősséget, és tartsa be a járványvédelmi szabályokat.

A koronavírus halálos áldozatai jellemzően 49–93 éves közöttiek, rendszerint egy vagy több krónikus betegségben szenvedtek. Müller Cecília arról is beszámolt, hogy az elhunytak hat százalékának nem volt alapbetegsége.

Mindenkinek mindent meg kell tennie, amit a járvány terjedésének megakadályozásáért megtehet

– hangsúlyozta a szakember. Külön figyelmeztette a felelős magatartásra a boltosokat és a vendéglátó egységeket.

Fotó: mtva Müller Cecília az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján

Ha valaki fekvőbetegként bekerül egészségügyi intézménybe, akkor középsúlyos vagy súlyos állapotú, ezért ápolási ideje nagy valószínűséggel több hetet vesz igénybe – figyelmeztetett Müller Cecília, aki a kórházi csomag összeállításához is adott tanácsokat.

Érdemes magunkkal vinni az orvos, az ellátó személyzet számára olyan releváns dokumentumokat, mint a személyi okmányok, TAJ kártya, a korábbi leletek és zárójelentések. Jó, ha van egy lista a rendszeresen szedett gyógyszerekről. A csomag mindenképpen tartalmazzon tisztálkodási szereket és személyes tárgyakat, mint fésű vagy körömvágó eszközök, és ezeket ne adjuk kölcsön.

A ruházat kérdésében eltérő a kórházak házirendje, van, ahol nem szeretik, ha otthoni ruházatot hoznak be a betegeknek. Ezért minden esetben egyeztessük le, hogy mi a helyi házirend. Emellett érdemes egyszer használatos, eldobható műanyag edényeket bevinni.

A kapcsolattartás elősegítése érdekében okostelefont vagy tabletet is be lehet vinni, valamint a felületük tisztításához szükséges fertőtlenítőt. Nem árt egyszer használatos maszkot is csomagolni, és aki botot vagy járókeretet használ, ezekről se feledkezzen meg – hangsúlyozta a szakember.

Müller Cecília mindenkit arra kér,

fogadják el az egészségügyi személyzet kéréseit, működjenek közre, hogy a gyógyulás minél teljesebb és gyorsabb lehessen.

Az országos tisztifőorvos azt is elmondta, egy vakcina akkor jó, ha kiváltja az immunválaszt, ugyanakkor bizonyítottan biztonságos. A magyar kormány számos helyen követi figyelemmel, milyen stádiumban van a vakcina kifejlesztése. Amennyiben rendelkezésre fog állni,

a beadatás önkéntes és térítésmentes lesz.

Az operatív törzs tagjai dolgoznak az elosztási módozatokon, annyi bizonyos, hogy az egészségügyi dolgozók kiemelten, első körben fogják megkapni a lehetőséget az oltásra, ezen kívül a krónikus betegek, valamint idősek is az elsők között lesznek.

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője a sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy egy XVII. kerületi pékséget feljelentettek, mert nem viselt a kiszolgáló maszkot. A pékséget három napra bezárták. Hasonlóan jártak el egy kocsmával szemben is.

A szóvivő elmondta: 76 esetben léptek fel a rendőrök szerdán, 34 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, 21 esetben feljelentésre kényszerültek.