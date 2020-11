Örülnek a pedagógusok az iskolazárnak

Azon túl, hogy este nyolcra mindenkinek haza kell érnie, a felsőoktatási intézmények, akárcsak a középiskolák, ismét mind áttérnek a digitális tanrendre. A kollégiumok bezárnak, ugyanakkor a bölcsődék, az óvodák és általános iskolák a tizennégy év alatti diákok számára nyitva maradnak.

Mindezzel párhuzamosan a kórházak és az oktatási intézmények dolgozóit, köztük a pedagógusokat mostantól heti rendszerességgel célzottan tesztelik koronavírus-gyosteszttel.

– mondta el az Indexnek Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke.

Ők testületileg már szeptemberre követelték a pedagógusok, és velük együtt az összes oktatásban dolgozó szakember széles körű tesztelését.

– érvel a szakember, aki a PSZ képviseletében azért is üdvözli a digitális átállást, mert a középiskolások szerintük már alkalmasak arra, hogy otthonról, online végezzék el iskolai feladataikat, ahogy ezt tették az első tavaszi hullám alatt.

Orbán Viktor hétfő reggeli bejelentése az általános iskolások ügyét egyelőre nem oldotta meg – veti fel Szabó Zsuzsa, aki hozzáteszi, a hibrid oktatás bevezetése megoldás lehetne, amennyiben a további szigorítás jegyében nem zárják be az általános iskolákat.

A-héten a gyerekek egyik fele a hét három napját az iskolában tölti, míg a másik két napon otthon tanul. Majd B-héten cserélnek, mindezt leginkább azért, hogy a tantermekben biztonságosan betarthassák a másfél méteres védőtávolságot, csökkentve a fertőzés veszélyét.

Ezek után egyelőre az is jó kérdés, hogy mi lesz azokkal a középiskolákkal, amelyek nem pusztán 14 év feletti diákokat oktatnak. Ilyen például az ELTE Trefort Gimnáziuma, ahol minden diák hatosztályos évfolyamra jár, így az iskolának az alsó két évfolyama jelenléti oktatásban marad

– tudtuk meg Csapodi Zoltántól, a Trefort igazgatójától.

A problémájuk ráadásul távolról sem elhanyagolható, mert Magyarországon szép számú, 150-200 olyan középiskola van, amely nem csupán négy, ugyanúgy hat-, illetve nyolcosztályos évfolyamokkal is üzemel.

Nekik most másfél napjuk maradt arra, hogy reagáljanak, és a pedagógusok kitalálják, hogyan szervezik meg a vegyes, digitális, egyben jelenléti oktatást. Felmerül, hogy ez mennyiben védi, adott esetben tehermentesíti a tanárokat, vagy épp jelent számukra újabb kihívásokat.

Mi egyébként a szigorú maszkviselés melletti jelenléti oktatást preferáltuk, szakmailag ezt tartottuk indokoltnak, ám a mostani új szabályokat természetesen elfogadjuk, és betartjuk a szabályokat. A szigorítással mi is maximálisan egyetértünk

– emeli ki Csapodi Zoltán.

Arról a PSZ elnöke és a Trefort igazgatója sem rendelkezik egyelőre érdemi információval, hogy a bejelentés után mi lesz a hivatalosan most csütörtökön induló őszi szóbeli érettségi szezon sorsa.

(Az Oktatási Hivatal az emelt szintű szóbeli vizsgákat november 12. és 16. közt hirdette meg, a középszintűeket pedig november 23. és 27. között.)

Ha a tavaszi hullám alatt elég volt az érettségi megszerzéséhez az írásbeli vizsga, az esélyegyenlőség és a következetesség jegyében ezt most is be lehetne vezetni, főként azért, mert november végére csak még nagyobb tetőzést ígérnek