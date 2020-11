Volt M1-es: Politikailag megbízhatók kerülnek képernyőre

Utánam nyúlnának bárhol, nem akarok munka nélkül maradni

– ezzel indokolta a közmédia egyik volt alkalmazottja, hogy miért név nélkül nyilatkozott a Szabad Európának az M1-nél uralkodó szerkesztési gyakorlatról.

Azt már korábban az Index is megírta, hogy az intézményből kiszivárogtak olyan felvételek, amelyekben a vezetés nyilvánvalóvá tette, hogy az Orbán-kormány érdekei szerint kell a híreket és a tudósításokat megírni.

Az ominózus felvételen Bende Balázs a közmédia külpolitikai kabinetének a vezetője mondta, hogy azt MTVA-ban ahogy ő fogalmazott „nem az ellenzéki összefogást támogatják”, világossá tette, hogy azt is, hogy aki nem képes az irányvonalnak megfelelően megírni, az be is adhatja a felmondását.

A felvételeken hallható még Németh Zsolt hírigazgató is, aki gyakorlatilag arra erősített rá, hogy egy kormányközeli interjúalannyal hogyan lehet még jobban, ahogy ő mondja "odabaszni", azaz erősíteni a kormány kommunikációját.

A köztévé egyik volt munkatársa most arról beszélt a Szabad Európának, hogy nincs konkrét esemény, amihez kötni lehetne, mikor vált a kormány kommunikáció szócsövévé a csatorna. Ahogy fogalmazott „olyan ez, mint amikor beteszik a békát a hideg vízzel teli fazékba és alágyújtanak, szép lassan megfő.”

Az viszont szerinte nyilvánvalóvá vált, hogy amikor a Magyar Rádiót és a Duna TV-t összevonták, onnantól érezhetően már nem a szakmaiság volt a mérvadó. Ettől a pillanattól kezdve a Kossuth Rádióban, a Dunán és az M1 híradóban folyamatosan ugyanazt mondták be.

A volt közmédiás azt mondta: folyamatosan bocsátották el a szakembereket, és olyanok kaptak lehetőséget, akiket például a mikrofonbizottság soha nem engedett volna adásba. Ezek az emberek "politikailag megbízhatónak" számítottak, nem feltétlenül hozzáértők, de jóval több pénzért vállalták a munkát.

Rávilágított arra is, hogy az új vezetés alatt vált nyilvánvalóvá, hogy a csatornát NER kompatibilissé akarják tenni, így a képernyőről levették az összes meleg műsorvezetőt.

Amíg 2015-ben a közmédia 80,5 milliárd forintból gazdálkodott, 2021-re már 117,7 milliárd forint lesz a költségvetése.