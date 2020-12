Lecsapott a rendőrség Gődényre: máma már nem tagad tovább

Gődényt péntek hajnalban vitték el lakásáról az NNI nyomozói, akik házkutatást is tartottak nála. A hírek szerint rémhírterjesztés és hatósági rendelkezés elleni uszítás ügyében folyik eljárás ellene. Este kiengedték Gődényt, posztolt is gyorsan.

A házkutatás során a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai Gődény György számítógépét is lefoglalták.

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a rendőrség folyamatosan figyelemmel kíséri a Covid–19-ről megjelenő híreket, internetes tartalmakat, közösségi bejegyzéseket. Az alezredes beszámolt arról, hogy

A RENDŐRSÉG ELJÁRÁST INDÍTOTT TÖBB VÍRUSTAGADÓ ELLEN PÉLDÁUL RÉMHÍRTERJESZTÉS, HATÓSÁGI RENDELKEZÉS ELLENI USZÍTÁS MIATT.

Megkerestük az ORFK sajtószolgálatát is az ügyben. A rendőrség azt a tájékoztatást adta az Indexnek, hogy:

Az operatív törzs 2020. december 11-i sajtótájékoztatóján elhangzottakat meghaladóan a nyomozás érdekeire tekintettel a rendőrség az eljárásról bővebb tájékoztatást nem ad.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Főügyészség szóvivője elmondta, hogy hozzájuk tartozik a Gődény-ügy, de hivatalosan semmilyen tájékoztatást nem kaptak a rendőrségtől, hogy gyanúsítottként hallgatták volna ki a gyógyszerészt, vagy őrizetbe vették-e. A törvények szerint 24 órán belül kell tájékoztatni az ügyészséget.

Gődény előállításnak hírét felesége osztotta meg a közösségi médiában. Gődény Melinda azt írta,

Hajnalban megszálltak bennünket, majd házkutatás és lefoglalás után Gyurit elvitték a magukat »nemzetinek« mondó nyomozóiroda emberei…

Rémhírterjesztés, az vajon mi?

A törvény szerint az a rémhírterjesztő, aki különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítja. Emiatt egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Egy rendőrségi szakértő szerint Gődényt előállították, kihallgatják, és ha az ellene felhozott gyanú megalapozott, akkor a rendőrség vagy az ügyészség kezdeményezheti az őrizetbe vételét, ami 72 óráig tarthat. Abban az eseteben, ha valakit őrizetbe vesznek, nagy a valószínűsége annak, hogy azt letartoztatás követi.

Egy általunk megkérdezett jogász szerint

VILÁGJÁRVÁNY IDEJÉN JÓVAL NAGYOBB SÚLLYAL ESIK LATBA A RÉMHÍRTERJESZTÉS ÉS A HATÓSÁGI RENDELKEZÉS ELLENI USZÍTÁS.

Azt mondta, több mint valószínű, hogy elrendelik Gődény őrizetbe vételét. 8 órára lehet előállítani valakit, majd ha indokolt, ezt további 4 órával lehet meghosszabbítani.

Hatósági intézkedés elleni uszít: aki nagy nyilvánosság előtt, a köznyugalom megzavarására alkalmas módon a hatóság rendelkezése ellen általános engedetlenségre uszít. Mindez három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A bizonyítást nehezíti, hogy az Alkotmánybíróság idén nyáron hozott határozata alkotmányos követelményként állapította meg, hogy a törvény csak olyan tény közlését fenyegeti büntetéssel, amelyről az elkövetőnek a cselekmény elkövetésekor tudnia kellett, hogy hamis, vagy amelyet maga ferdített el, és amely a különleges jogrend idején a védekezés akadályozására vagy meghiúsítására alkalmas.

Gődény pályafutása az előállításig

Gődény György címszavakban:

testépítőként lett ismert, majd

többször alakított rosszfiút különböző játékfilmekben,

kamupártot alapított,

2020-ban pedig a vírustagadók hittérítője lett.

Gődény eredetileg szakellátási szakgyógyszerészként kezdte pályafutását (soha nem volt orvos) a kilencvenes években, majd vállalkozni kezdett, amiben sikeres volt. Patikái és edzőtermei is voltak/vannak. 2009-ben vált ismertté, amikor testépítőként nyerte meg az IFBB Masters Magyar Bajnokságot.

A filmekben mindig rossz arc

Gődény szerepelt az Őszintén a testépítésről című dokumentumfilmben, majd a Testépítés feketén fehérenben szintúgy. Annyira ismert lett, hogy Till Attila felkérte egy epizódszerepre, a Tiszta szívvel című játékfilmjében. Az HBO Aranyélet és a THE Sandwich című kisjátékfilmben rosszfiúkat alakított, majd börtöntöltelék lett a Valami Amerika 3-ban.

0,07-es ügynök

A vállalkozó szellemű Gődény ezután a politika felé nyitott, és megalapította a Közös Nevező néven futó kamupártot, amivel több mint százmilliót kaszált a 2018-as Országgyűlési választásokon. Összesen 3894 szavazatot kapott, és 0,07 százalékos eredményt ért el.

A járványtagadás tagadása

Gődénynek a 2020-as év hozta meg az igazi sikert, amikor Magyarországra is betört a koronavírus. A gyógyszerész végzettségű, praxisengedéllyel nem rendelkező férfi az összes közösségi médiafelületet kihasználva vált a vírustagadás ismert alakjává. Több százezres követőtáborát is arra biztatta, hogy ne hordjanak maszkot, mert az gátolja a légzőszervek működését. Ez természetesen nem igaz, és hogy állítását alátámassza, meg is gyújtott rögtön egy maszkot. Később maszkellenes tüntetést szervezett a Szabadság téren.

Gődény tudományos végzettségéra alapozva a járványon is szép summát szakított, több „egészségügyi” terméket reklámozott doktorkodással. A GVH a félreérthető reklámok miatt vizsgálatot is indított.

Gődény novemberben megerősítette az Indexnek, hogy koronavírustesztre megy. Nem tudjuk, hogy tényleg elment-e, de hírnevét védve le akarta rázni magáról azt a gyanút, miszerint ő is koronavírusos. Majd amikor megjelent a hír, letagadta, hogy ő járványtagadó. Azt mondta, hogy vírusrealista.

Ezután Majka meghívta maga mellé, a balassagyarmati kórház Covid-osztályra Gődényt, hogy győződjön meg arról, milyen is a valóságban a vírus, nos, akkor napokra eltűnt.

Miközben az operatív törzs azon igyekszik, hogy minél többen regisztráljanak a koronavírus elleni védőoltásra, a járványtagadó gyógyszerész szerdai Facebook-posztjában erős utálást tett arra, hogy a vakcina halálos, és hogy a kormány valami titkos összeesküvésben vesz részt.

Gődénynek a közösségi médiában és a honlapján megjelent publikációi alapján megállhat a járványügyi védekezés akadályozásának gyanúja, ami a veszély esetén beinduló intézkedések végrehajtásának aktív akadályozását jelenti. Azonban az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint rémhírterjesztés és hatósági rendelkezés elleni uszítás miatt indulhatott eljárás. Ha bebizonyosodik a gyanú, mindkét esetben 3 év letöltendőt kaphatna. Azonban rendkívüli jogrend esetén a büntetés akár 5 év is lehet.

Természetesen többször próbáltuk elérni Gődényt, eddig sikertelenül, amint jelentkezik, frissítjük cikkünket.