Varga Judit a BBC-nek: a józan ész győzelme az uniós megállapodás

Mindenekelőtt a „józan ész győzelme” a csütörtöki megállapodás az Európai Unió következő többéves költségvetéséről, a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapról, illetve a közösségi források kifizetéséhez fűzött jogállamisági feltételrendszerről

– mondta a BBC brit közszolgálati televízió pénteki adásában Varga Judit magyar igazságügyi miniszter.

A tárcavezető sikerként értékelte, hogy Európa ideológiai viták helyett végre a világjárványra és annak negatív gazdasági hatásaira fókuszál, és ennek megfelelően "példa nélküli" pénzügyi csomagot hagytak jóvá a tagországok vezetői.

Nem szabad megkerülni az EU alapszerződéseit, illetve a költségvetésen keresztül bármiféle politikai zsarolást alkalmazni egyes tagállamok ellen annak érdekében, hogy azok megváltoztassák álláspontjukat bizonyos fontos kérdésekben

– hangsúlyozta a miniszter.

Varga Judit a műsorvezető kérdéseire válaszolva határozottan elutasította azokat a vádakat, amelyek szerint a magyar kormány elfogadja az Európai Unió pénzét, a demokratikus normáit azonban nem.

Kiemelte: mindenkinek érdeke, hogy szabályosan költsék el az európai uniós költségvetési forrásokat, annál is inkább, mert bár Magyarország nem számít nettó befizető országnak, az állampolgárok így is hozzájárulnak a közösségi büdzséhez.

Az EU-nak már most is számos eszköze van a pénzügyi érdekei megvédésére, így nem lett volna hozzáadott értéke egy, a tervezetthez hasonlóan rendkívül tágan meghatározott, nem megfelelően definiált jogállamisági mechanizmusnak, a kormány ezért garanciákat akart a tisztességes eljárás, a jogbiztonság biztosítására, amelyeket meg is kapott csütörtökön – mondta Varga Judit.