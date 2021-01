Az új fertőzöttek és a halottak száma is csökkent

Pénteken Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a koronavírus-járvány legfrissebb adatait. Mint a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában elmondta: péntekre újabb 2907 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést,

ELHUNYT 115 beteg, kórházban 5297 főt ápolnak, lélegeztetőgépen pedig 372 fő van.

Nem sokkal később, a koronavirus.gov.hu oldalán is megjelentek a koronavírus-adatok:

Péntekre 2907 újabb fertőzöttel 337743 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma

nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma Az elhunytak száma 10 440 főre emelkedett

főre emelkedett A gyógyultak száma folyamatosan nő, összesen 186 449 fő

fő Az aktív fertőzöttek száma 140 854 fő

Immár 25 kórházi oltóponton zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, és fokozatosan megkezdődik az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása is.

A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések, és Orbán Viktor miniszterelnök mai bejelentése értelmében február 1-ig érvényben is maradnak, valamint a középiskolákban is marad a digitális oktatás február 1-ig – írják.

Kapcsolódó Orbán Viktor: Február 1-ig meghosszabbítjuk a korlátozó intézkedéseket „Minden élet számít, mindenkire vigyázunk, de nem tudunk most beoltani mindenkit” - jelentette ki pénteki rádióinterjújában a miniszterelnök.

Mint arról az Index beszámolt, csütörtökökre virradóra újabb 3068 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 334 836 főre nőtt egy nappal ezelőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.