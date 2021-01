Orbán Viktor: Február 1-ig meghosszabbítjuk a korlátozó intézkedéseket

Február 1-jéig meghosszabbítja a kormány a korlátozó intézkedéseket Orbán Viktor miniszterelnök pénteki bejelentése szerint. A kormányfő a Kossuth Rádiónak adott interjúban arról beszélt: amíg nincs elég oltóanyag, addig olyan életre kell berendezkednünk, amilyenre ilyenkor lehet, de mindenképpen vakcinát kell szerezni és le kell csapni rá, mert az EU lassú. Szólt továbbá az amerikai eseményekről is, mint mondta, nem szeretne politikailag minősítgetni egy országot sem, hiszen Magyarország sem szereti, ha így tesznek vele.

Február 1-ig meghosszabbítjuk a korlátozó intézkedéseket – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában péntek reggel. A miniszterelnök közölte: több mint 42 ezer egészségügyi dolgozót oltottunk be eddig, mint mondta

az oltások biztonságosak és szükségesek, én is be fogom magam oltatni.

A miniszterelnök elmondta, eddig 80 ezer oltásra elegendő vakcina érkezett Magyarországra. Leszögezte: amíg nincs elég oltóanyag, addig olyan életre kell berendezkednünk, amilyenre ilyenkor lehet.

A miniszterelnök közölte a napi koronavírus-fertőzöttek számát is:

péntekre 2907 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 115 beteg. Kórházban 5297 embert ápolnak, lélegeztetőgépen 372 fő van.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a végső győzelem neve a vakcina. Mint mondta, vakcinát kell szerezni, le kell csapni, mert az EU lassú. Ezért tárgyalnak a kínaiakkal, oroszokkal, izraeliekkel, s bár látja a vitát a vakcináról az EU-ban, ilyenkor nem várni kell, hanem cselekedni – mondta, hozzátéve: ha sikerül beoltani a közvetlen veszélyben élőket, akkor a legfontosabb kötelességének eleget tett a kormány. Ismét kiemelte, hogy az egészségügy, valamint az egészségügyi dolgozók nagyszerűek, büszkék lehetünk rájuk, ahogy a magyarok hozzáállására is.

A magyarok nem boldogok a korlátozásoktól, de mindenki belátta, hogy szükséges. Sok bajunk van, nyomorúságunk, sok halottunk van, de közben látjuk azt is, hogy ahogy az ország küzd, az elismerésre méltó

– hangsúlyozta a miniszterelnök. A lakosság oltásával kapcsolatban elmondta:

minden élet számít, vigyáznunk kell egymásra, de nem tudunk most beoltani mindenkit.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarországon 4496 ezer ember dolgozik, ez 26 ezerrel kevesebb, mint a válság előtt volt.

Ki mást mond, az nem a valóságos életről beszél. Már visszanyertünk többet, de vissza fogjuk nyerni a többit is, hiszen nem adtuk fel egyetlen nagy tervünket sem. A valaha volt legnagyobb otthonteremtési támogatást tudtuk elindítani, illetve a sok beruházás is meghozza majd eredményét. Ezt még nem látják az emberek, nem látják a gazdasági intézkedések hatalmas volumenét, de 2021-ben látni fogják; bár az első hónapok még döcögősek lesznek, az esélye ennek valóságos

– mondta a miniszterelnök. A Moderna-vakcina érkezésével kapcsolatban elmondta: van egy menetrend, hogy melyik vakcina, mikor érkezik. Azonban ezek nem boldogító, kicsi számok – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy csak nyugati vakcinára alapozva nem tudjuk felgyorsítani az oltakozást.

Arról, hogy négy ember életét követelte az ostrom, amelyet a távozó amerikai elnök, Donald Trump hívei indítottak szerdán az amerikai törvényhozás, a Capitolium épületegyüttese ellen, Magyarország miniszterelnöke úgy szólt:

Részvétet nyilvánítunk az elhunytak családjainak – ez az emberi része. A politikai nézete pedig az, hogy nem minősítgetünk egy országot sem, hiszen mi sem szeretjük, ha minket minősítenek. Szurkolunk nekik, hogy megoldják a problémáikat, amiket valljuk be, mi is ismerünk.

Emlékeztetett:

a baloldal Magyarországon is próbálkozott erőszakkal, meg kellett védenünk a Parlament épületét az erőszakos tömegtől, amelyben ellenzéki politikusok is voltak.

Hozzátette: a hatóságok akkor kiválóan teljesítettek, de a magyar rendőrök most is jó állapotban vannak, kereshetnének mondjuk többet is – véli Orbán Viktor.