A bértámogatásnál már többre van szüksége a vendéglátóiparnak a túléléshez

Február 3-tól lép hatályba az az új rendelet, amellyel a kormány változtat a vendéglátóiparban és a turizmusban érdekelt vállalkozók megsegítése érdekében: egy összegben kifizetik február végéig az eddigi bértámogatást, és utófinanszírozott helyett "támogatási előleg" lesz ennek a formája.

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének (MVI) elnöke az Index ezzel kapcsolatos kérdésére elmondta:

Nagyon pozitív lépés, csak úgy néz ki, hogy már nem elég. A bértámogatás nélkülözhetetlen, de annyira elfogytak a tartalékok, hogy fenntartási támogatásra is szükség lenne.

Kovács László azt is elárulta, hogy több szakmai szervezettel közösen összeállítottak egy javaslatcsomagot, amit eljuttattnak a törvényhozókhoz, ebben többek között szerepelni fog az is, hogy az állam az eddigi 50 helyett 75 százalékban támogassa a béreket, „mert abszolút nincs miből munkabért fizetnünk, ha nincs munkavégzés”, de kérni fogják azt is, hogy az egyéb költségekhez, például a bérleti díjhoz is kapjanak segítséget.

A szektorban már nincsenek tartalékok, nem képes a saját lábán állva maradni. A munkahelytámogatás az államnak szociálpolitikai szempontból is fontos, mert elbocsátás után munkanélkülivé válnának ezek az emberek. A bértámogatási rendszerrel maga a munkaadó is áldozatot vállal, mert nincs bevétel, mégis fizetnünk kell a bérek felét, a házhozszállítás- és elvitel marginális forgalmat jelent

– fejtette ki lapunknak az ipartestület elnöke.

Az üzemszerű működésünk érthető okokból ellehetetlenült az éttermek helyben fogyasztásra történő bezárása következtében, amíg voltak tartalékok nem is méltatlankodtunk, de ezek elfogytak, most már a fennmaradás a tét, ezért kérjük az állam további segítségét

– fogalmazott Kovács László.