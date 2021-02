Az Ikarus név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez?

Székesfehérváron folytatódik a Zöld busz demonstrációs mintaprojekt, amelynek folytatásaként most egy hónapig egy elektromos meghajtású Ikarus City Pioneer állt menetrend szerinti forgalomba. Eddig Debrecenben, Békéscsabán és Nyíregyházán jártak a program keretében e-buszok, de azok mind külföldről érkeztek. Németország, Lengyelország és Hollandia után viszont végre a magyar autóbuszipar is bizonyíthat.

Újra szárnyalhat az Ikarus? – tehetik fel a kérdést a hír hallatán a hazai közlekedésbarátok, de azért egyelőre le kell hűteni a kedélyeket. Bár a hazai buszgyártás fellegvárának számító székesfehérvári üzemben Széles Gábor szárnyai alatt készülnek az új járművek, a gyártó valójában az Ikarus nevet tulajdonló magyar cég és a kínai CRRC Urban Traffic vegyesvállalata, az Electrobus Europe. Igaz, az egyre jelentősebb magyar beszállítói hányadnak köszönhetően már most 50,1 százalék a hazai hozzáadott érték, és ez az Ikarus szándékai szerint a sorozatgyártás beindításával tovább emelkedhet.

Az első Magyarországon tervezett és gyártott, 100 százalékban elektromos autóbuszt

még 2018 telén mutatták be, miután már egy éve dolgoztak a prototípuson. Azóta szinte még a székesfehérvári Sós-tón is sok víz lefolyt, de csak most jutott a sorozatgyártás fázisába a City Pioneer. Az alacsonypadlós jármű meghajtásáról 314 kilowattos akkumulátor gondoskodik, amely – a forgalmi viszonyoktól függően – 200-250 kilométer megtételét teszi lehetővé, és gyorstöltéssel három óra alatt újra menetképessé tehető.

Széles Gábor szerint idén már 100-150-et tudnak belőle gyártani. A vállalatcsoport elnökének azonban ennél sokkal vérmesebb reményei vannak.

A titkos reményem az, hogy az Ikarus visszajusson oda, ahol valamikor volt, amikor is évente legalább ezer busz készült Székesfehérváron

– mondta a próbaüzem kezdetén. Jelenleg ugyan még dízelüzemű járművek is készülnek, de a tervek szerint idén tavasztól leáll ezeknek a gyártása, teljesen átveszik a helyüket az elektromos buszok.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy a magyar széndioxid-kibocsátás egyötödéért a közlekedés felel, ennek zöldítése kiemelten fontos.

Átlagosan napi 165 kilométert tettek meg az elektromos buszok és kilométerenként 60 forinttal olcsóbb volt az üzemeltetésük. Emellett egy hónap alatt közel 4500 kilogrammnyi széndioxiddal kevesebbet bocsátottak ki, ami éves szinten buszonként 50 ezer kilogrammot jelent

– hangsúlyozta Steiner Attila a mintaprojekt eddigi tapasztalatairól. Hogy ez tényleg így legyen, a kormány 10 év alatt 36 milliárd forint támogatást nyújt az önkormányzatoknak zéró emissziós buszok vásárlásához. Ezt előzi meg a városonkénti próba, ahol élesben tesztelhetők az elektromos buszok.

Fotó: Simon Erika / szekesfehervar.hu

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere máris jelezte, hogy nagy örömmel élnek az ITM pályázatával, mert a visszajelzések alapján tudnak a jövőben döntést hozni az elektromos buszok forgalomba állításáról.

Már tárgyalunk mind a Volánnal, mind az EON-nal és más érintett cégekkel a szükséges infrastrukturális háttér kiépítéséről

– árulta el a városvezető, hozzátéve, hogy a helyi járatok üzemeltetőjével, a Volánbusszal 12 elektromos autóbuszt kívánnak forgalomba helyezni.

Az Electrobus Europe ügyvezetője azt mondta, nem titkolt szándékuk, hogy ezzel a járművel pályázzanak a Zöld Busz Programban támogatott önkormányzati- és volános beszerzésekre.

Egy dízelmotoros autóbuszhoz képest a vételára nagyjából a kétszerese, viszont az üzemeltetése sokkal olcsóbb, egy nap alig több mint tízezer forint, míg egy dízelmotoros buszé ennek sokszorosa, ráadásul az elektromosnak a karbantartása is jóval olcsóbb

– emelte ki Fehérváry Tamás, aki szerint a City Pioneer felszereltségét tekintve is megállja a helyét az európai mezőnyben. A székesfehérvári telephely jelenleg évente 3-400 autóbusz előállítására alkalmas, és kétszáz dolgozót foglalkoztat. Ha a cég valóban nagyságrendi ugrásra készül, akkor ehhez minden tekintetben bővítenie kell a kapacitását.