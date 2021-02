Operatív törzs: a héten már minden háziorvosi praxishoz eljut a vakcina

A héten minden háziorvosi praxisba eljut majd valamelyik védőoltás – jelentette ki az operatív törzs szerdai tájékoztatóján dr. Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos. Így nem lesz olyan intézmény, amely ne szerezne tapasztalatot az oltásban – emelte ki. Emlékeztetett továbbá arra, hogy a múlt héten megkezdődött a 82 év felettiek beoltása, most pedig már az AstraZeneca- és a Pfizer-vakcinák mellett a fővárosban a Szputnyikkal is elkezdték az oltást.

Békássy Szabolcs a sajtótájékoztatón megköszönte a háziorvosok közreműködését, akiknek munkája által

Több mint tízezer veszélyeztetett korcsoportba tartozó embernek a háziorvosi rendelőkben való beoltására nyílt lehetőség,

továbbá harmincezer embernek az oltópontokon való beoltásában is segédkeztek – közölte.

Hozzátette: 2040 háziorvosi praxisban fogják beoltani az AstraZeneca vakcinájával a 60 év alatti krónikus betegségben rendelkezőket, 2364 praxisban pedig a Pfizer vakcinájával a legidősebbeket fogják beoltani.

Budapesten pedig további 560 praxisnak lesz lehetősége 5-5 beteget oltópontokra irányítani,

őket a Szputnyik V vakcinával fogják beoltani.

A szakértő arra is kitért, hogy mivel az elmúlt héten nem érkezett elegendő Pfizer-vakcina, ezért nem minden praxisnak sikerült tapasztalatot szereznie az oltásban.

EZEN A HÉTEN AZ ÚJABB OLTÁSOK RÉVÉN MÁR NEM LESZ OLYAN INTÉZMÉNY, AMELY NE SZEREZNE TAPASZTALATOT AZ OLTÁSBAN – EMELTE KI.

Békássy Szabolcs arról is beszélt, hogy számos visszajelzés szerint az emberek egyre gyakrabban érdeklődnek a háziorvosoknál arról, hogy mikor oltják be őket.

Arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy várják meg a háziorvos kollégák jelentkezését

– mondta.

A szakértő emlékeztetett arra, hogy hétről hétre frissülnek az oltási listák, és idővel mindenkit beoltanak majd. Emellett törekszenek arra, hogy a hét elején megkapják a listákat a praxisok, és így előre tudjanak készülni – közölte.

Felhívta a figyelmet továbbá arra is, hogy egyre több súlyos megbetegedésről számolnak be a háziorvosi praxisokban, mivel a járványgörbe nem alakult kedvezően az utóbbi napokban.

Kitért továbbá arra is, hogy a vakcinákról sok hamis információ terjed, és arra kérte az embereket, hogy igyekezzenek hiteles forrásból tájékozódni.

A magam részéről erre jó szívvel ajánlom háziorvos kollégáimat

– mondta.

Ma délelőtt ismét romló járványadatokat tett közzé a koronavirus.gov.hu. Müller Cecília országos tiszti főorvos részletesen ismertette ezeket is.

Állítása szerint sok európai országban attól tartanak, hogy akár egy harmadik járványhullám is jöhet, elsősorban a vírusmutációk Európában való terjedése miatt. Ezeket is figyelembe véve lehetséges, hogy

a járványgörbe ismét emelkedésnek indul majd.

Épp ezért fontos, hogy minél több embert minél hamarabb sikerüljön beoltani – közölte, hozzátéve: jelenleg is zajlik az újabban érkezett vakcinák kiszállítása az oltópontokba és a rendelőkbe.

Részletezte: azért is szerencsés, hogy Budapesten oltanak a Szputnyikkal, mert a fővárosban egyszerűbb helyi szintre eljuttatni az oltóanyagot, mint vidéken – különösen a mostani időjárást figyelembe véve.

Elmondta, hogy a héten is jönnek még újabb vakcinák:

az AstraZeneca 45 600 dózist szállít le csütörtökön, a Moderna pedig csütörtökön vagy pénteken 21 600 vakcinát küld.

Részletezte továbbá, hogy az ország szennyvizében ismét emelkedik a koronavírus örökítőanyagának tartalma.

Ez azt jelenti, hogy a környezetünkben vannak általunk nem felfedett, ismeretlen pozitív személyek is – értékelte.

Jellemzően Győr, Miskolc és Székesfehérvár környékén emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának mennyisége.

Emellett bejelentette, hogy azoknak, akik már megkapták a második oltásukat is, és így váltak kontaktszeméllyé, akkor nekik

már nem kell karanténban maradniuk, mivel már védettnek számítanak

– legalábbis akkor, ha a második oltás óta a védőoltás leiratában megszabott idő is eltelt.

Müller Cecília kitért továbbá a WHO-nak a Kínában folyó kutatására, amely azt vizsgálja, hogy miként alakult ki a világon szétterjedt kórokozó. Ennek jelentősége lehet a járvány terjedési, illetve a vírus mutálódási folyamatának megismerésében – mondta.

Emlékeztetett továbbá arra is, hogy az Európai Gyógyszerügynökség is vizsgálja már a Szputnyik V-t. Reménykedünk abban, hogy mielőbb bejegyzik a vakcinát ott is, mivel a saját vizsgálataink már megfelelőnek találták a vakcinát – fogalmazott.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy több településen is felmerült a korlátozások lazítása.

Ez mindenképpen túl korai

– figyelmeztetett, hivatkozva arra, hogy a környező országokban – köztük például Ausztriában – is szigorítani kényszerültek a döntéshozók.

Müller Cecília beszélt továbbá a háziorvosok szerepének fontosságáról is.

Ők azok a kapuőrök, akiket bizalommal ruháznak fel a betegeik

– mondta, és arra biztatott minden háziorvost, hogy vegyenek részt az oltási kampányban.

Újságírói kérdések

A Magyar Hírlap megkérdezte az országos tiszti főorvost arról, hogy influenzajárvány van-e az országban. Müller Cecília szerint ez szerencsére most nincs.

Ha egy társasházban valaki karanténban van, hogyan kell védekeznie a lakóközösségnek?

– kérdezte a Délmagyarország.

Ha valaki karanténban van, akkor ő a lakását sem hagyhatja el, emiatt nem áll fenn a veszély, hogy a társasházban élő többi személyt megfertőzi – mondta válaszában Müller Cecília. „Ilyen módon ő többletkockázatot a társasház többi lakójára nem jelent”.

A Somogyi Hírlap a szabálysértők számának alakulására kérdezett rá. Kiss Róbert alezredes erre válaszolva elmondta, hogy

Úgy látjuk, hogy a lakosság megértette az operatív törzs döntését.

Részletezte: az intézkedések a lakosság egészségének védelmét szolgálják. „Nincsenek kimagaslóan nagy értékek a szabálysértések, intézkedések számában” – összegezte.

A Heves Megyei Hírlap azt kérdezte, hogy mikor kezdődhet meg az aktív korú, krónikus betegséggel nem rendelkező személyek oltása. Müller Cecília szerint ezt nem lehet előre tudni, de azt reméli, hogy

márciusra érkezik annyi vakcina az országba, hogy őket is el lehet kezdeni oltani.

Hatósági intézkedések

Kiss Róbert alezredes a sajtótájékoztatón elmondta, hogy

Az elmúlt 24 órában a maszkviselés kötelezettségének elmulasztása miatt 166 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, így a járványügyi készültség kezdete óta eddig 24 298 intézkedést hajtottak végre.

Közülük a hatóságok 123 személlyel szemben intézkedtek amiatt, hogy a tízezer főnél nagyobb települések közterületein megszegték a maszkviselési kötelezettséget. 18 személyt figyelmeztettek, 40-et megbírságoltak, 65-tel szemben pedig feljelentést tettek.

Közlekedési eszközökön és várakozóhelyeken 9, üzletekben és bevásárlóközpontokban 34 személlyel szemben intézkedtek a járványvédelmi szabályok megszegése miatt.

Az üzletek nyitvatartására vonatkozó szabályok miatt az elmúlt napon nem kellett intézkedni, eddig összesen 825 ilyen esetben kellett eljárniuk a hatóságoknak tavaly november óta.

324 embert marasztaltak el a kijárási és a közterületi gyülekezési tilalmak megszegése miatt, ebből 2 személy volt, aki a kutyasétáltatás 500 méteres körzetére vonatkozó szabályt szegte meg. Ezzel kapcsolatban eddig összesen 36 202 esetben intézkedtek a rendőrök.

A külföldiekre vonatkozó tranzitszabályok megsértése miatt a kijelölt közlekedési korridorokon 83 szabálysértés miatt intézkedtek a rendőrök az elmúlt 24 órában, összesen 11 483 esetben kellett eljárniuk.

A házi karanténban lévő személyekkel szemben 8311 helyszíni ellenőrzést végeztek az elmúlt 24 órában. Tegnap óta 3389 házi karantént rendeltek el, így jelenleg összesen 19 414-en vannak karanténban. 1869-en használják közülük az online ellenőrzésre kifejlesztett mobilalkalmazást.

