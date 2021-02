Hagyományos módon rendezik meg az idei érettségi vizsgákat

Hagyományos módon – írásbeli és szóbeli számonkéréssel – tervezik megtartani az idei érettségit, a vizsgák előtt álló diákok személyes konzultációkon vehetnek részt az iskolákban – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Maruzsa Zoltán hangsúlyozta: a tavaly tavaszi és őszi írásbeli vizsgákon, valamint a januári középfokú felvételin alkalmazott intézkedések mellett – tantermenként tíz tanuló, maszkviselés, testhőmérséklet-mérés, távolságtartás és kézfertőtlenítés – sehol sem alakult ki gócpont. Ősszel pedig harmincezren tudtak szóban is levizsgázni úgy, hogy egy tanteremben háromtagú bizottság – egymástól is távolságot tartva, maszkban – vizsgáztatott egy-egy érettségizőt. A köznevelési államtitkár kiemelte: tavasszal, amikor csak írásbeli vizsga volt, az eredmények megfeleltek az előző öt év átlagának. A szóbeli vizsga azonban sok tanulónak javítási lehetőséget is jelent – indokolta annak megtartását.

Szeptembertől november 11-éig jelenléti oktatásban vehettek részt az érettségi előtt állók, azóta pedig digitális munkarendben tanulnak. Sok olyan digitális tananyag is az érettségizők rendelkezésére áll, amely segíti a felkészülésüket. Január eleje óta arra kérik az intézményeket, hogy a közismereti tárgyakból éljenek az érettségire felkészítő személyes konzultációk szervezésének lehetőségével. Ezeken célzottan biztosíthatnak lehetőséget a személyes kapcsolattartásra

– mondta Maruzsa Zoltán.