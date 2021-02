Nagyon akarták, mégsem tudták kitenni a Momentumból a Kiserdő védelmezőjét

Egy Facebook-csoport üzenete került az Azonnali birtokába, amelyben február 2-án bejelentette lemondását a ferencvárosi Momentum elnöksége. Ebben az áll, hogy bármennyire is szeretnének tovább dolgozni és küzdeni a céljaikért, a közösségükért, ehhez olyan változásra lennek szükség, amit már nem tudnak eszközölni. A hírportál konkrét neveket közöl: Hulse Alexandra, Molnár Mihály, Németh Zoltán és Rókay Attila távozásának hátterében egyértelműen az áll, hogy nem zárták ki pártból Jancsó Andrea korábbi ferencvárosi polgármesterjelöltet.

A Momentum elnöksége 2021. január 17-én indított etikai eljárást Jancsó pártból való kizárása érdekében, de ez a párt legfőbb döntéshozó szervén, a küldöttgyűlésen megbukott, és ez a ferencvárosi Momentum elnökségének lemondásához vezetett.

Az Index januárban írta meg, hogy lezárult az új Duna-híd úthálózatának pesti nyomvonalára vonatkozó társadalmi egyeztetés és hatásvizsgálata, miután a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa Karácsony Gergely főpolgármester és Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter vezetésével 2020 februárjában arról döntött, hogy a belváros forgalomcsillapítása és a dél-pesti kerületek összekapcsolása, a külső kerületek közötti útvonalak rövidítése érdekében támogatja a Galvani híd megépítését, rajta 2 × 2 forgalmi sávval, széles kerékpárúttal és járdával, villamossal.

A híd építése és a kivitelezéshez szükséges földmunkák, átalakítások (a Határ út meghosszabbítása) a pesti oldalon érintik a Határ útnál húzódó Kiserdőt, a természet megkárosítása miatt nemcsak a civilek aggódtak, de a főpolgármester is, aki tavaly év végén kezdeményezte a döntés elhalasztását a Galvani hídhoz kapcsolódó úthálózatról a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában.

Itt el is érkeztünk az egyik feszültségi ponthoz a Momentum és Jancsó Andrea között, hiszen utóbbi ennek – a híd megépítése miatt kibontakozott – harcokkal és feszültségekkel teli körzetnek lett az egyéni képviselője, munkája során eltökélten küzdött az ellen, hogy a Kiserdő bármilyen módon sérüljön vagy beépítsék, sőt helyi jelentőségű természetvédelmi területté szerette volna, hogy nyilvánítsák. (A társadalmi egyeztetés és hatásvizsgálat alapján egyébként a Határ út alatt épülő, a Kiserdőt érdemben nem érintő alagút megépülését támogatják a legtöbben – erről bővebben itt írtunk.)

Az erdőt végül nem nyilvánították védettnek, emiatt Jancsó Andrea először a közösségi oldalon ment neki Karácsony Gergelyéknek, majd egy videót is közzétett, ahol megismételte nemtetszését Dorosz Dávid egykori párbeszédes klímavédelemért és fejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes döntése miatt (ő dobta vissza a kérelmet).

Jancsó akcióira már Soproni Tamás terézvárosi polgármester, a Momentum fővárosi frakcióvezetője válaszolt. Mint írta,

Andi, én értem, hogy jó ötletnek tűnik most azzal kampányolni, hogy a főváros faszfej, amiért nem történik meg adjuramteremtőm, amit kérsz, de ahogy arról Kerpel-Fronius Gábor is tájékoztatott a közelmúltban, a fővárosnak nem áll szándékában bármilyen módon is hozzányúlni a Kiserdőhöz, és idővel a védetté nyilvánítás is megtörténhet.