Zuglóban a Fidesz sem kell ahhoz, hogy politikai háború legyen

Parázs hangulatú előválasztásra lehet számítani Budapest 8. sz. országgyűlési egyéni választókerületében. Nemrégiben jelentette be a Momentum, hogy Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőt ajánlja közös ellenzéki jelöltnek Zuglóban. Csakhogy a választókerületnek most is ellenzéki országgyűlési képviselője van, a szocialista Tóth Csaba személyében, aki máris összetűzésbe került Hadházy Ákossal.

Kesztyűt dobtak a földre

„Zuglónak változás kell!” – jelentette ki Rózsa András, a Momentum zuglói vezetője azon a sajtótájékoztatón, amelyen az ellenzéki párt támogatásra ajánlotta Hadházy Ákos jelölését.

Rózsa András sokatmondóan azt is közölte, hogy 2022-ben nem elég leváltani a Fideszt,

olyan országgyűlési képviselő kell, aki becsülettel és tisztességgel harcol, nem megalkuszik, hanem eléri az igazságos alkukat.

Önmagában már ez is üzenetértékű volt, és azt jelezte, hogy a Momentum elégedetlen lehet a zuglói állapotokkal.

A sajtótájékoztatón Hadházy Ákos is azt emelte ki, az ellenzék akkor nyerhet, ha az emberek nemcsak hallják tőlük, hanem látják is rajtuk, hogy valóban változás lesz, és valóban másképp fognak tekinteni a korrupcióra.

Mindig azt mondták a politikusok, hogy lesz elszámoltatás, amikor ellenzékben voltak, aztán nem lett semmi, sőt, aztán ők maguk is elkezdtek a korábbiakhoz képest többet lopni

– fogalmazott Hadházy Ákos.

Az ATV-ben konkrétabban fogalmazott, és azt mondta:

ha Tóth Csaba indul, akkor sajnos nem a legjobb jelöltről van szó.

Hadházy szerint Zuglóban voltak problémák, és leginkább a „csend” zavarja, nem nagyon hallotta ugyanis Tóth Csabát „erélyes ellenzéki témákban”, nem hallott tőle erélyes ellenzéki felszólalásokat.

Vörös posztó a Momentum szemében

A Momentum egyébként már korábban sem csinált titkot abból, hogy nem szíveli a szocialista Tóth Csabát. Tavaly szeptemberben az ATV Reggeli Start című adásában Fekete-Győr András kijelentette:

Garancia kell arra, hogy a közös listán nem szerepelnek olyan személyek, akik az elmúlt 30 évben megkárosították a magyar adófizetőket, vagy olyan mértékű csalásban, lopásban vettek részt. Mi erre fogunk garanciát kiharcolni, a Momentum a legerősebb ellenzéki pártként ezt megteheti.

A Momentum elnöke arról is beszélt, hogy a szocialista Tóth Csabát nem szeretné a közös listán, illetve bármilyen politikai intézmény közelében látni, azonban ha egyéniben megnyeri az előválasztást, akkor a választói akarat érvényesül.

A zuglói MSZP-s országgyűlési képviselő rágalmazás bűntette miatt feljelentést tett Fekete-Győr András ellen, de a Momentum legfrissebb közleménye szerint a bíróság elutasította keresetet. Az ellenzéki párt tájékoztatása szerint azért, mert Fekete-Győr András korábbi szavai alapján nem egyértelmű, hogy milyen kontextussal kapcsolatban nem szeretné Tóth Csabát a közös listán látni.

Ahogy az ellenzéki szövetség pártjai, úgy a Momentum is konzekvensen képviselni fogja azt, hogy a közös listán nem szerepelhet olyan személy, akit valaha csaláson értek, illetve aki megkárosította az adófizetőket. A jövőben is ehhez fogjuk tartani magunkat, és kiállunk a közélet megújítása mellett

– közölte Fekete-Győr András a bírósági határozatra reagálva.

Tóth Csaba után tíz éve nyomoztak közokirat-hamisítás miatt. Akkor az volt a gyanú ellene, hogy a Vas megyei MSZP-tagságát duzzasztotta fel fiktív belépőkkel. Fél évre kizárták a pártból, de tisztázta magát, az ügyészség nem tudta bizonyítani a csalást.

„Hadházy úgy váltogatja a pártokat, mint más az alsógatyáját”

Tóth Csabának is megvan a vélemény Hadházy jelöléséről, Fiala János reggeli műsorában arról beszélt, hogy a Momentum az ellenzéki szempontból „könnyen megszerezhető” Zuglót választotta.

Választhatták volna Felcsútot, vagy bármelyik másik fideszes körzetet, de ők könnyebb utat akarják

– mondta Fiala műsorában Tóth Csaba.

Az indulatokat demonstrálja, hogy azt is kifejtette, szerinte olyan ember kiabál rá kígyót-békát, „akinek az ország a Fidesz kétharmados többségét köszönheti”. Még azt is hozzátette:

Hadházy úgy váltogatja a pártokat, mint más az alsógatyáját.

Tóth annak sem látja értelmét, hogy nyílt vitát kezdeményezzen Hadházyval.

Ha olyan ellenfél érkezik, aki nem sanda szándékkal jön, hanem komolyan Zuglóért képes tenni, azzal szívesen vitázom, mással nem

– tette hozzá a szocialista politikus.

A Facebookon folytatódott a párbaj

Az üzengetés itt nem állt meg, Tóth Csaba a közösségi oldalán „No comment!” megjegyzéssel Vargáné Csengeri Mónika, Ludas fideszes polgármesterének videóját osztotta meg, ami úgy volt értelmezhető, hogy ezzel Hadházy Ákos korrupciós vádjaira reagált az uniós pénzekből épült piacokkal kapcsolatban.

A független képviselő szerint azonban a szocialista politikus ezzel nemcsak őt támadta, hanem védelmébe vette „ezeket a túlárazott, csaló közbeszerzésekkel intézett beruházásokat”.

Tóth frissítette az eredeti bejegyzését, és azt írta, örömmel látja, sikerült felhívnia a független képviselő figyelmét arra, hogy „a korrupciót ott kell keresni, ahol van, és nem Zuglóban, Karácsony Gergely és Horváth Csaba kerületében.” Azt is hozzátette:

A képviselő, ha komolyan gondolja, hogy kormányváltást akar 2022-ben, akkor van 91 olyan körzet, ahol a Fidesztől el tudja venni a mandátumot, kitartó munkával nyerni tud. Csak emlékeztetném arra, egyike vagyok annak a 7 országgyűlési képviselőnek, aki 2014-ben és 2018-ban is ellenzéki jelöltként nyerni tudott.

„Ha én visszamegyek Zuglóba, akkor engem elásnak”

Tóth Csaba kapcsán az is emlékezetes, hogy 2019-ben, az önkormányzati választások előtt kiszivárgott egy vágott hangfelvétel, amelyen az akkor még zuglói polgármester, főpolgármester-jelölt Karácsony Gergely azt mondta:

Ha én visszamegyek Zuglóba, akkor engem elásnak (...) tudnék mesélni néhány sztorit, de a szocikkal közösen nem tudunk indulni.

Arról is beszélt, hogy többször is megfenyegették, a szocialisták pedig szerinte egy civil polgármester megválasztása esetén szétlopnának mindent Zuglóban. A felvételen elhangzik egy kérdés és egy válasz is Tóth Csaba és Karácsony Gergely viszonyáról:

– Igaz, hogy megfenyegette a családodat? – Ne viccelj. Többször.

Karácsony akkor az Indexnek elismerte, hogy elmérgesedett a viszonya a zuglói szocialistákkal, de azt cáfolta, hogy Tóth Csaba valaha is megfenyegette volna a családját. Azt mondta, hogy ő soha nem mondott ilyet, egy zuglói gazdasági szereplőre utalt, nem pedig Tóthra.

A szocialista politikus az Indexnek nyilatkozva elismételte Karácsony válaszát, illetve azt is elmondta, hogy a politikai együttműködés mindig vitákkal jár, de a viták viszik előre az ügyeket, és nekik mindig sikerül megegyezni.

Később, hogy demonstrálják, milyen viszonyban is állnak egymással, közös fotót posztolt Tóth Csaba a Facebook-oldalára, amelyhez azt írta:

Üzenjük politikai ellenfeleinknek, hogy barátságunk, szövetségünk sziklaszilárd, megingathatatlan! Kár próbálkozni! Hajrá, Gergő! Karácsony Gergely!

A bejegyzést Karácsony is megosztotta helyeslően:

Pontosan, ahogy Csaba mondja: az ellenzéki összefogás megingathatatlan.

A Fidesz–KDNP lesz a nevető harmadik?

A 2018-as országgyűlési választáson Tóth Csaba, az MSZP politikus veteránja nyert 27 736 (47,23%) szavazattal a zuglói választókerületben (a 2014-es választáson is ő nyert).

Jelen Tamás, a Fidesz–KDNP jelöltje 20 588 (35,06%) szavazatot kapott. Mögöttük végzett az azóta exjobbikossá vált Szávay István (4492 szavazat), az LMP színeiben Barta János (2410 szavazat), a Momentum színeiben Szücs Attila (1771 szavazat), a kutyapártos Victora Zsolt (1518 szavazat) és a munkáspárti Szentpáli Kolos (209 szavazat).

A számok alapján, matematikailag esélyes, hogy 2022-ben is ellenzéki jelölt nyerje meg a választást a választókerületben. Az már borítékolható, hogy az előválasztás legalább olyan izgalmas lesz, mint maga a választás. Ha azonban eldurvul a kampány az ellenzéki jelöltek között, előfordulhat, hogy ebből a kormányoldal profitáljon.