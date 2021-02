A kórházakat is elérte a harmadik hullám

2912 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 403 023 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 47 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 299 főre emelkedett – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A gyógyultak száma jelenleg 306 621 fő, az aktív fertőzöttek száma 82 103 fő. 4233 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 366-an vannak lélegeztetőgépen. Egy nappal korábban, szombatra 2995 embernél mutatták ki a fertőzést, elhunyt 107, többségében idős, krónikus beteg. Kórházban 4147 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 351-en voltak lélegeztetőgépen.

Zajlik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig a hatvan év alatti krónikus betegek oltását végzik (AstraZeneca-vakcinával). Emellett több idősotthonba is visszatérnek az oltócsapatok, és folytatódik az egészségügyi dolgozók második körös oltása is. Zöld utat kapott a hatóságoktól a kínai Sinopharm-vakcina is, nemsokára azzal is olthatnak.

Eddig 445 535 fő kapott oltást, és 190 705-en már a második adagot is megkapták.

Az elmúlt napokban Európa számos országához hasonlóan Magyarországon nőtt az új fertőzöttek, a kórházi betegek száma, ez arra figyelmeztet, hogy a harmadik hullám jelei mutatkoznak itt is. A brit vírusmutáns egész Európában gyorsan terjed, több embert fertőz, és növeli a betegek számát. A védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos. A kormány álláspontja, hogy csak fokozatosan és felelősen lehet feloldani a korlátozásokat, és ehhez az emberek véleményét is kikéri – írják a kormányzati tájékoztató oldalon.

A korlátozó intézkedések még március 1-jéig biztosan érvényben vannak. Szerdán elindult az újranyitási nemzeti konzultáció is, amit azóta már több mint kétszázezeren kitöltöttek. A kérdőívet kizárólag az interneten, a nemzetikonzultacio.kormany.hu portálon lehet regisztráció után kitölteni. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere szombaton az újranyitásról azt mondta, hogy nem szabad elhamarkodott döntést hozni, mint ahogy azt korábban más országok tették.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő orvos és ápolók ellátnak egy beteget a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított osztályon a fővárosi Szent László Kórházban 2020. május 8-án. Fotó: Árvai Károly / MTI / kormany.hu)