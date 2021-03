Koronavírus: minden századik magyar aktív fertőzött

Szerdára virradóra 4211-re nőtt az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdet óta összesen 439 900 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 136 többségében idős, krónikus beteg,

így az elhunytak száma 15 324 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 326 215 fő, de az aktív fertőzöttek száma is 98 361 főre emelkedett. Összesen 6 367 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük

622-en vannak lélegeztetőgépen.

Továbbra is érvényben vannak a védelmi intézkedések és szigorúbbak lettek az utazási szabályok. Annak érdekében, hogy minél többen minél előbb megkapják az első oltást, módosult az oltási stratégia – írja a koronavirus.gov.hu.

A következő egy hét oltási terve: folytatódik a regisztrált idősek oltása háziorvosoknál (250 ezer kínai vakcinával és 31 ezer Moderna-vakcinával). 114 ezer Pfizer-vakcinát a kórházi oltópontokon adják be az időseknek. 74 ezer 60 év alatti krónikus beteget kórházi oltópontokra hívnak be SMS-ben most hétvégére, ők AstraZenecát kapnak.

Egy nappal korábban 2764 volt az új fertőzöttek száma, elhunyt 130, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 188 főre emelkedett.

Folyamatosan zajlik az oltás, már 758 037 fő a beoltottak száma, közülük 253 368 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, egyre nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma.

Közben új védőoltás is megjelent a piacon. Az Egyesült Államok gyógyszerhatósága, az EDA már jóváhagyta a Johnson & Johnson belga leányvállalata, a Janssen Pharmaceuticals által kifejlesztett készítmény engedélyezési kérelmét. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) március 11-én hoz döntést arról, hogy feltételes forgalmazásra ajánlja-e a Johnson and Johnson amerikai gyógyszergyár koronavírus-elleni egykomponensű védőoltását.