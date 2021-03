A kibővített bértámogatás részletein túl egy sor fontosabb intézkedésről szóló kormányrendelet is megjelent a koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban a péntek esti Magyar Közlönyben.

A magánszolgáltatóknál dolgozókat is berendelhetik

A veszélyhelyzet ideje alatt az országos kórház-főigazgató határozattal berendelheti egészségügyi szolgálat teljesítésére azon egészségügyi dolgozót, aki

az egészségügyről szóló törvény szerinti működési nyilvántartásban érvényes bejegyzéssel szerepel, és

aki szombattól nem állami vagy nem önkormányzati fenntartású vagy tulajdonú egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi tevékenységet végez, vagy kormányzati igazgatási szervvel szolgálati jogviszonyban áll.

A kormányrendelet kivételeket is tartalmaz, így az nem vonatkozik a honvédelemi és a rendvédelmi szervek egészségügyi szolgáltatóinál dolgozókra, az egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott egészségügyi dolgozókra, valamint azokra, akik nem léptek be a március 1-től élő új egészségügyi szolgálati jogviszonyba, továbbá azokra sem, akik háziorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi ügyeleti feladat keretében egészségügyi tevékenységet végeznek.

Kizáró ok még, ha az egészségügyi dolgozó

várandóssága megállapításától a gyermeke hároméves koráig,

gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli,

hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén,

illetve akkor sem, ha nem kapott eddig védőoltást, vagy igazoltan 6 hónapon belül nem esett át a Covid–19-betegségen.

A rendeletből az is kiderül, hogy az egészségügyi dolgozókat állami vagy önkormányzati fenntartású szolgáltatóhoz lehet berendelni az országos kórház-főigazgató által meghatározott időtartamra, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnéséig.

A magánszolgáltatóknak az ingatlanjaikat is át kell adniuk

A veszélyhelyzet ideje alatt az országos kórház-főigazgató, kártalanítás mellett, határozattal bármely – nem állami vagy önkormányzati fenntartású vagy tulajdonú – egészségügyi szolgáltatót kötelezheti a SARS-CoV-2 vírus elleni védekezéshez szükséges ingatlan, valamint ingó eszközök és felszerelések rendelkezésre bocsátására a kijelölt állami vagy önkormányzati fenntartású vagy tulajdonú egészségügyi intézmény részére – olvasható a közlönyben.

A kártalanítást a kötelezett egészségügyi szolgáltató kérelmére kell megállapítani, a kérelmet az országos kórház-főigazgatóhoz kell benyújtani, és azt a benyújtástól számított 60 napon belül el is kell bírálni. Ugyanakkor a közlönyben az is szerepel, hogy „nem jár kártalanítás, ha az ingó és ingatlan rendelkezésre bocsátása nem akadályozta az igénybevétel tárgyának rendeltetésszerű használatát”.

Berendelhetők a rezidensek is

A veszélyhelyzet ideje alatt az országos kórház-főigazgató az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló rezidens számára a rezidens elsődleges képzési helyének minősülő egészségügyi szolgáltatótól eltérő egészségügyi szolgáltatót jelölhet ki a munkavégzés helyeként, ha azt a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása vagy egyéb ellátási érdek indokolja. A kivételek között hasonlók olvashatók, mint fentebb, a magándolgozók esetében.

Ingyenes internet az általános iskolásoknak is

A digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló tavaly novemberi kormányrendeletet kiegészítették az alapfokú oktatással is, így a „helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás” most már ingyenesen vehető igénybe az általános iskolás gyerekek számára is, márciusban, 30 napra.

(Borítókép: Szemészeti vizsgáló a Czeizel Intézet új Felső Zöldmáli úti épületében a megnyitó napján 2020. július 9-én. Fotó: Mónus Márton / MTI)