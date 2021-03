Szlávik János: Nem kell vérhígítót szedni az AstraZeneca oltása után

Nem kell vérhígítót szedni az AstraZeneca oltása után, ez csak „városi legenda” − mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Kossuth Rádió délelőtti műsorában. Hozzátette: nem bizonyították, hogy bármilyen összefüggés lenne az oltóanyag és a vérrögképződés között.

Hallgatói kérdésekre válaszolva elmondta: a lokálisan alkalmazott kezelések és a műtétek nem számítanak akadálynak, így az érintettek is nyugodtan felvehetik az oltást. A szakorvos több esetben is hangsúlyozta, hogy a kínai oltóanyag nem tartalmaz élő vírust, így krónikus betegek esetében is alkalmazható.

Vannak olyan vakcinák, a Szputnyik V és a Sinovac, amelyek nem adhatók be daganatos betegeknek.

Ezt az oltóanyagok leírásában is hangsúlyozzák, ezeken kívül mindegyik alkalmazható a daganatos betegek körében is − emelte ki.

A sclerosis multiplexes betegek esetében egy nemrég megjelent ajánlás segít eligazodni abban, hogy melyek a használható oltások. Ezek között a Pfizer és a Moderna vakcinája biztosan szerepel − hangsúlyozta a szakember, aki elmondta azt is, hogy egyes híresztelésekkel szemben a fagyasztott élelmiszereken keresztül szinte lehetetlen megfertőződni.

Azt is elmondta, hogy akik már megkapták a vakcinát, nyugodtan tartózkodhatnak maszk nélkül is zárt térben. Mint mondta, a maszkra jelenleg azért van szükség a beoltottaknak is, mert kismértékben ugyan, de elkaphatják vagy hordozhatják a vírust.