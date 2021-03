Varga Judit a Google magyarországi vezetőivel találkozott

Az igazságügyi miniszter a készülő európai uniós Big Tech-szabályozás kapcsán találkozott a Google magyarországi vezetőivel. Varga Judit a Facebook-oldalán számolt be az egyeztetésről, és azt írta, hogy Magyarország a digitális szabadsággal foglalkozó bizottság munkájának köszönhetően „élen jár” a közös európai szabályozás kialakításában.

A többi európai országhoz hasonlóan itt, Magyarországon sem állítunk más elvárást a nagy techcégekkel szemben, mint a törvényes, átlátható és ellenőrizhető működés. Semmi mást, mint ami a többi cégre, nagyvállalatra vagy kisvállalkozóra is vonatkozik. Egy dolgot szeretnénk elérni: hogy egy átlátható szabályozás keretében a magyar emberek személyes adatai és véleménynyilvánítási szabadsága a legmagasabb szinten védve legyenek

– fogalmazott az igazságügyi miniszter a közösségi oldalán.

A kormány oldalán „eszmecserét” is indítottak, és várják mindenki véleményét a digitális szabadság témájában.

Varga Judit még március 5-én jelentette be, hogy egyeztetni fog a Google-lal, miután a Budapestre látogató Thierry Breton belső piacért felelős európai biztossal egyeztetett a nagy techcégekre vonatkozó, készülőben lévő európai uniós szabályozásról. A tárcavezető azt is hozzátette, hogy konzultációkat kezdeményez a Facebook és más nagy technológiai cégek vezetőivel is.

A Big Tech néven emlegetett óriásvállalatok szabályozása nem új keletű vitatéma az Európai Unióban és az Egyesült Államokban sem. A kormányok részéről a legnagyobb kritika az, hogy a kérdéses cégek országhatárokon átívelve terjeszkednek, lényegében „kibújva” a jog alól.

A kritikák között található, hogy például a techcégektől féltik a szabad versenyt, a szólásszabadságot, vagy inkább pont az táplálja az aggodalmakat, hogy a különböző platformokon ellenőrizetlenül terjedhetnek az álhírek. Utóbbi miatt nem kis feszültség alakult ki Ausztrália és a Facebook között, de végül egyfajta megegyezés született az ügyben.

Idén januárban Varga Judit azt ígérte, hogy az Igazságügyi Minisztérium törvényjavaslatot fog benyújtani a nagy technológiai vállalatok szabályozásáról. Akkor is azt írta Facebook-oldalán, hogy semmi mást nem szeretnének elérni a nagy techcégekkel szemben, mint a törvényes, átlátható és ellenőrizhető működést.

Továbbra is együttműködünk az unió hasonló irányú szabályozásának előkészítésében, de az elmúlt időszak eseményei megmutatták, hogy gyorsabban kell lépnünk az emberek védelme érdekében. Hiszen ma már önkényesen bárki lekapcsolható az online térből bármilyen hivatalos, átlátható, tisztességes eljárás és jogorvoslat lehetősége nélkül

– írta Varga Judit.

A miniszter korábban arra panaszkodott, hogy a Facebook politikai céllal korlátozza a profilja láthatóságát.

Látjuk, mi történik a világban, látjuk, hogy a globális techcégek mögötti erőcsoportok akár választásokat is képesek eldönteni

– fejtette ki félelmeit Varga Judit.

A hvg.hu megkeresésére akkor a Facebook közölte, hogy semmilyen intézkedést nem hoztak a miniszter Facebook-oldalával kapcsolatban.

(Borítókép: Varga Judit / Facebook)