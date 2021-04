Történelmi pillanat: megkezdődtek az 5-ös metró próbafúrásai

A feltárásokat napközben készítik egy teherautóra szerelt fúrógéppel. A nagy mélységek miatt egy helyszínen több napot is eltöltenek. A vizsgálatokból vett talajmintákon laboratóriumban számos mechanikai vizsgálatot végeznek, ezek eredményei alapján a tervezők meg tudják határozni az alagútépítés technológiáját, az építendő szerkezetek méreteit. A fúrások során nyert talajmintákból megállapítható az adott helyszínre jellemző talajrétegződés, az egyes talajrétegek típusa. A talajmintákon elvégzett laborvizsgálatok segítségével pedig megállapíthatóak az egyes rétegek fizikai jellemzői (szilárdsági paraméterek, alakváltozási paraméterek, vízáteresztés), ezek nélkülözhetetlen alapadatok a tervezés során elkészítendő számításokhoz, az építés számítógépes modellezéséhez.

Először a Nemzeti Múzeum előtti útszakaszon áll majd meg a vizsgálatokat végző teherautó. Reggel 7 és délután 5 között lesznek munkálatok. Később a HÉV-ek nyomvonalán máshol is lesznek vizsgálatok, összesen 93 helyen. A Kálvin tértől a Közvágóhídig tartó majdani, felszín alatti szakaszon és a csepeli HÉV vonalán is végig. Mivel a HÉV majd a Kálvin téren jut a legmélyebbre, ebben a térségben lesznek a legmélyebb vizsgálatok, akár 70 méterre is a felszíntől. Ezek a vizsgálatok körülbelül júliusig tartanak majd. A munkákat a Budapest Fejlesztési Központ által megbízott vállalkozók végzik. A tervezés az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében zajlik elsősorban brüsszeli pénzekből.