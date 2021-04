Idén is ki lehet tenni a megtelt táblát a Balatonnál?

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség (BTSZ) alelnöke az Indexnek elmondta, az idei balatoni nyár a tavalyihoz hasonlót hozhat:

A felmérések azt mutatják, hogy nagy forgalom várható, és mindenki bízik a szabályozás nyári enyhítésében. A külföldi utazások sorsa idén is bizonytalan, ezért többen maradhatnak itthon.

A tó környéki településeken jelenleg is zajlanak az előkészületek a terasznyitásra és a szezonkezdetre. Fekete Tamás viszont arra is felhívta a figyelmünket, hogy a Balaton nem kizárólag nyári úti cél, egyre több vendég érkezik főleg a tavaszi, de már az őszi hétvégéken is.

A munkaerőhiány minden évben megjelenő kérdés, de a BTSZ alelnöke szerint azok a vállalkozások, amelyek tudatosan készülnek a nyitásra, és a nehéz időszakban is korrekt partnerkapcsolatban maradtak a munkavállalóikkal, képesek lesznek menedzselni ezt a kihívást.

A belföldivel szemben azt még nem látjuk, hogy a nemzetközi turizmus mikor mutathat erősebb életjeleket Magyarországon, de ez Budapesttel ellentétben a Balatonon nem is akkora probléma:

Bízunk abban, hogy külföldiek is érkezhetnek, szeretjük a külföldi vendégeinket, de az elmúlt években a forgalom túlnyomó többségét a hazai kereslet biztosította. A belföldi növekmény pedig képes kompenzálni a kieső külföldieket is.

Fekete Tamás a magánszálláshelyek fontosságát is hangsúlyozta, a Kisfaludy2030 programban szobánként egymillió forintra lehetett pályázni, a Balatonnál sokan éltek ezzel a lehetőséggel.

Ez jótékonyan hathat a szolgáltatás színvonalára, és ezen keresztül a vendégek elégedettségére, ahogy a strandfelújítási program is. Utóbbi negyedik ütemében újra rengeteg fejlesztést valósítanak meg a strandokon, átlagosan 30 millió forint értékben fürdőhelyenként, amelyek már a nyári szezonra el is készülnek.

Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség elnöke lapunknak úgy fogalmazott, reménykednek, hogy legalább olyan lesz az idei szezon, mint a tavalyi volt, bár

2020 nyarán voltak olyan hétvégék, amikor tényleg ki lehetett tenni a megtelt táblát, annyira tele voltak a strandok és a vendéglátóhelyek. Volt olyan vendéglős, aki azt mondta, szeretik, hogy ilyen sok ember van, de amikor másfél órát kell várni egy ételre, az már őket is frusztrálja.

A munkaerőhiány orvoslásában segíthet, ha a külföldi munkavállalás továbbra is nehezített marad a járványhelyzet miatt. Több vendéglátós egyébként már most keresi a nyárra az embereket.

„Nagy ajándék, hogy egy ilyen csodálatos tó partján élhetünk, elképesztő érték, nincs más lehetőségünk, mint jól csinálni, mert nincs más iparágunk, csak a turizmus” – emelte ki Lombár Gábor, aki egyben Balatonfenyves polgármestere is.

Nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a Balaton négy évszakos hellyé váljon, a folyamat elindult, a téli hétvégéken is népszerűek a wellness-szállodák, de a kerékpározás és a természetjárás is vonzó program a tó környékén a főszezonon kívül is.

Balatonfenyvesen sem tétlenül várják a nyarat, a vendéglátók a terasznyitással vannak elfoglalva, a település pedig a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatainak segítségével felújítja például a csúszdát, és fejlesztik a kisvasutat.

(Borítókép: Fürdőzők Balatonlellén 2020. július 10-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)