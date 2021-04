Csökken az új fertőzöttek és halottak száma

Péntekre virradóra 3427 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 764 394 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – adta közre a hivatalos koronavírus-tájékoztató oldal.

Elhunyt 207, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 208 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 474 147 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 264 039 főre csökkent. Jelenleg 7177 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 844-en vannak lélegeztetőgépen.

A halottak számából nem kell politikai vitát csinálni – fogalmazott a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában, és hozzátette, több méltósággal is lehetne ezeket a politikai vitákat kezelni. Kiemelte, az emberek meghalnak, és együtt kell érezni a hozzátartozókkal. Orbán Viktor úgy látja, hogy épp elég baj, ha egy ember is meghal. Beszélt arról is, hogy Magyarország egy tartható pozícióban van a halálozások tekintetében, és kitért arra is, nem tesznek különbséget abban, hogy valaki Covidban vagy Coviddal halt meg. Ez azt jelenti, hogy ez nem jelenik meg a magyarországi statisztikákban, viszont az európaiakban igen.

Tegnap 3607 új fertőzöttet regisztráltak itthon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 760 967 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 214, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 001 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 469 592 fő volt csütörtökön, az aktív fertőzöttek száma pedig 265 374 főre csökkent. 7507 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 876-an voltak lélegeztetőgépen.

A hivatalos tájékoztató oldal arról is ír, hogy a járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos. Az eddig regisztráltak 71 százaléka már megkapta az oltást. Pénteken megnyílt az online időpontfoglaló minden érvényes regisztrált számára, jelenleg hétfő, kedd, szerdai napokra lehet időpontot foglalni a kórházi oltópontokra, Sinopharm-vakcinával történő oltásra.

Azt a közösségi oldalán jelentette be pénteken a kormányfő, hogy elértük a 3,5 millió beoltottat, pontosan 3 508 846 személyt oltottak be péntek reggelig, így szombaton nyithatnak a teraszok, újraindulhatnak a szolgáltatások, tovább lehetnek nyitva a boltok, és a videó tanúsága szerint újraindítják az iskolákat is.

A kijárási tilalom szombattól este tizenegy óráig tart.

A videó publikálása előtt egyébként az operatív törzs ülésén kezdte a napot Orbán Viktor. A miniszterelnök erről több fotót is kitett a közösségi oldalára, az egyiken például Pintér Sándor belügyminiszterrel szerepel.

Szinte az összes oldalról megvilágította már az Index az elmúlt időszakban, hogy mi fog történni akkor, ha elérjük a 3,5 millió oltást. A nyitási láz közepette volt szó már itt a kormány kísérleti rendszeréről, a korán kelőknek azt fejtegettük, hogy vajon igaza lesz-e a miniszterelnöknek a nyitás időpontjáról, sőt feltettünk egy igazán érdekes kérdést a hazai foci-Eb-ről meg úgy a sporteseményekről általában, amit csütörtökön Szentkirályi Alexandra közreműködésével Gulyás Gergely a Kormányinfón válaszolt meg.