A DK kevesli az idősek átoltottságát, a Fidesz sunyi módszerekről beszél

Az uniós statisztikák szerint az idősek, legfőképpen pedig a 80 év felettiek körében még mindig tragikusan alacsony az átoltottság Magyarországon – közölte Varga Zoltán, a Demokratikus Koalíció képviselője szombati sajtótájékoztatóján. Konkrét számot is említett, a politikus szerint az idősebb korosztály 49 százaléka kapta meg itthon valamelyik vakcina mindkettő adagját.

Nem kellett sokat várni a Fidesz reakciójára:

Szégyen, hogy a Gyurcsány vezette baloldal eddig is azon dolgozott és most is azon dolgozik sunyi módszerekkel, hogy elbizonytalanítsa az embereket a vakcinákkal szemben, miközben ők is jól tudják, hogy a járványból a vakcina jelenti a kiutat.