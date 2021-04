Budapest Pride: Sajnáljuk Novák Elődöt

A rendőrség Teve utcai székháza előtt tartott hétfői sajtótájékoztatóján Novák Előd arról beszélt, hogy a Pride szervezői „törvénysértő módon” már a rendőrségi bejelentés előtt hirdetni kezdték a július 24-i felvonulást.

A Mi Hazánk politikusa arról is beszámolt, a rendőrséggel most azért is kell egyeztetéseket folytatniuk, mert „jogvita zajlik”, hogy a párt vagy a Pride bejelentése született-e meg előbb. A Mi Hazánk azt is vitatja, hogy egyáltalán szabályosan megtörténhetett-e a kijárási tilalom idején a Pride bejelentése.

A Budapest Pride Felvonulás, mint minden tüntetés, a gyülekezési törvény hatálya alá tartozik. A gyülekezési törvény szerint abban az esetben, ha két demonstrációt azonos időpontra és helyszínre jelentenek be, a gyülekezési törvény azt a bejelentőt részesíti előnyben, aki hamarabb tette meg a bejelentést, ezek pedig mi voltunk. A járványhelyzet miatt jelenleg tilos tüntetést szervezni, ezért a rendőrség egy ún. feltételes tiltó határozatot adott ki a bejelentett gyűlésünkre, ami hatályát veszti akkor, amikor megszűnik a gyülekezések ideiglenesen tilalma

– közölte a Budapest Pride.

A szervezet szerint Novák Előd azt is valótlanul állítja, hogy törvénytelenül tették közzé a közösségi médiában a rendőrségi bejelentést megelőzően a felvonulásunk tervezett időpontját.

A 2018-ban életbe lépett »új« gyülekezési törvény szerint leghamarabb csak három hónapra előre jelenthetünk be egy tüntetést, ennél hamarabb a gyülekezés nem kerülhet meghirdetésre. Amikor életbe lépett ez a törvény, kikértük a rendőrség és a jogi tanácsadóink véleményét is arról, hogy a három hónapos rendőrségi bejelentést megelőzően létrehozhatjuk-e a Budapest Pride Felvonulás Facebook eseményét, hiszen ez egy nagyon fontos esemény a magyar LMBTQ közösség tagjainak és támogatóiknak: rengeteg külföldön élő honfitársunk a Budapest Pride Felvonuláshoz igazítja a hazautazását és vidékről is rengetegen látogatnak el a Budapest Pride Felvonulásra. Azt az egybevágó választ kaptuk a rendőrségtől és a jogi tanácsadóinktól is, hogy a Facebook-esemény közzététele nem sérti a gyülekezési törvényben foglaltakat, hiszen nem jelöl meg konkrét gyülekezési helyet vagy időpontot, csupán a gyűlés tervezett dátumáról tájékoztatja az érdeklődőket

– tájékoztatta az Indexet a Budapest Pride.

Azt is írták:

Igazából sajnáljuk Novák Elődöt, és minden olyan politikai szereplőt, akitől több évtizedes közéleti szerepvállalás után is csak annyira telik, hogy ledarál egy mesekönyvet, hazugságokkal hergel a Budapest Pride Felvonulás ellen, vagy szivárványzászlókat lop.

A Budapest Pride szerint, ha Novák Előd jelezné, hogy szeretne például arról tájékozódni, hogy hogyan tehetné LMBTQ-baráttá a pártját, nagyon szívesen segítenek ebben – ahogy a Szájer-ügy kapcsán is felajánlották a segítségüket a Fidesznek – és azoknak, akik együttműködésért keresik fel őket. „Szivárványzászlót is szívesen adunk ajándékba” – tette hozzá a szervezet.

Válaszolt a BRFK

A Mi Hazánk állításaival kapcsolatban a rendőrséget is megkerestük, a BRFK Kommunikációs Osztálya pedig azt a tájékoztatást adta, hogy

több magánszemély tett bejelentést a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó, 2021. július 24-én tartandó gyűlésekről.

Az ezekkel kapcsolatos határozatokat (melyeknek többsége „feltételes tiltó”) a BRFK a rendőrség honlapján közzétette. A benyújtók között található Novák Előd és Dúró Dóra is, és valóban a bejelentések lefedik a főváros ismert, központi közterületeit.

„A hatályban lévő jogszabály (a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet) alapján jelenleg tilos gyűlést szervezni, tartani. Jövőbeli jogi helyzettel kapcsolatban állást foglalni túlmutat a Budapesti Rendőr-főkapitányság hatáskörén” – közölte a BRFK.

(Borítókép: A 23. Budapest Pride felvonulásának résztvevői gyülekeznek a fővárosi Városligeti fasorban 2018. július 7-én. Fotó: Mónus Márton / MTI)