A Budapest Pride még februárban közölte, hogy – a vírusvédelmi szabályoknak megfelelően – idén nyáron is megtartják az LMBTQ-fesztivált. A Mi Hazánk Mozgalom szerint azonban a felvonulás elől már lefoglalták a főbb budapesti közterületeket, de hogy ki, mikor és pontosan mit jelentett be, arról állítólag még jogvita zajlik.

A Budapest Pride egy hónapos rendezvénysorozata június 25-én indul és július 25-én ér véget, az idei felvonulást pedig július 24-én tartanák meg. Februárban a szervezők azt írták, hogy az LMBTQ jogegyenlőséget nem egy kampány vagy egy szervezet fogja elérni, hanem rengeteg elhivatott csoport éveken át tartó kreatív és kitartó munkával.

Az idei Budapest Pride Fesztivál hivatalos jelmondata: „Vedd vissza a jövőd!”, amivel a társadalomban jelen lévő szorongásra és apátiára kívánnak reflektálni.

„Természetesen számunkra a legfontosabb mindannyiunk egészsége és biztonsága, így folyamatosan figyelemmel kísérjük a Covid–19-vírus visszaszorítása érdekében tett korlátozó intézkedéseket, szabályokat, lehetőségeket, és ezeket figyelembe véve tervezzük, szervezzük az idei fesztivált és felvonulást” – olvasható a Pride oldalán.

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke a rendőrség Teve utcai székháza előtt tartott hétfői sajtótájékoztatóján, majd a Facebook-oldalán közleményben is jelezte: pártja többtucatnyi bejelentéssel lefoglalta a Pride felvonulása elől a főbb budapesti közterületeket. A politikus szerint a Pride szervezői „törvénysértő módon” már a rendőrségi bejelentés előtt hirdetni kezdték a július 24-i felvonulásukat.

Novák Előd ugyanakkor arról is beszámolt, a rendőrséggel most azért is kell egyeztetéseket folytatniuk, mert jogvita zajlik arról, hogy a párt vagy a Pride bejelentése született-e meg előbb. A Mi Hazánk azt is vitatja, hogy egyáltalán szabályosan megtörténhetett-e a kijárási tilalom idején a Pride bejelentése.

„Ráadásul a törvény szerint három hónappal korábban bejelenthető július 24-i rendezvényt mi április 24-én este is bejelentettük, bár a rendőrség máshogy értelmezi a három hónapot, így az ügy bíróságra kerülhet” – jegyezte meg Novák Előd.

A politikus arra is kitért, hogy a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely a Pride betiltását követeli, és ezt kezdeményezte is a BRFK-nál. Hozzátette: a „mára mindenféle szexuális devianciát népszerűsítő” felvonulások ügyében se Gyurcsány Ferencék támogató, sem pedig Orbán Viktorék tűrő politikáját nem fogadják el.

A párt álláspontja szerint az évről évre ismétlődő eseményen is számos olyan kihívóan közösségellenes magatartás, szeméremsértés történik, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen, ezért a felvonulás „kimeríti a garázdaság definícióját”.

Novák Előd arról is tájékoztatott, hogy két ügyben is kihallgatásra kell visszamennie a BRFK épületébe gyanúsítottként, mert az újbudai szivárványos zászló bevonása miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetik, s az éjszakai házkutatás és másnapi kihallgatás után most újra idézték. Továbbá azért is, mert tavaly szeptemberben egy tizennyolcas karikát festett a budapesti Toldi mozi bejárata elé, így tiltakozva a főváros „homoszexuális propagandája” ellen. Novák Előd közölte: már ebben az ügyben is kihallgatták, büszkén vállalta tettét, ezért szerinte a napnál is világosabb ügyről van szó.

Az Index kérdésekkel fordult a rendőrség és a Budapest Pride szervezőihez, amint válaszolnak, kiegészítjük a cikkünket.

(Borítókép: Az LMBTQ-közösség fesztiválja a 23. Budapest Pride felvonulásának résztvevői a fővárosi Városligeti fasorban 2018. július 7-én. Fotó: Mónus Márton / MTI)