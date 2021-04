Kemenesi Gábor: A terasznyitás nem buli, hanem felelősség

A terasznyitást nem egy buliként kell megélni, hanem felelősségként − hangsúlyozta Kemenesi Gábor, a pécsi egyetem virológusa közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

A szakember hangsúlyozta: felelősséggel tartozunk azokért az emberekért, akik még nem kapták meg a koronavírus elleni oltást. Hozzátette: mindenkinek fontos,

hogy az éttermeken segítsünk és az ágazat továbbra is működhessen, hetek múlva is és ősszel is.

Mint írja, a „bulizós képek főszereplői” a 18−40 éves fiatalok, akik jelenleg körülbelül 10-25 százalékban átoltottak, és a járványnak még nincs vége.

A terasznyitásról Zacher Gábor azt mondta az Indexnek, hogy szerinte nagyfokú felelőtlenségre, hihetetlen fegyelmezetlenségre vall, amit szombaton és vasárnap láthattunk. Hangsúlyozta: ezt az egészségügy egy-két hét múlva meg fogja érezni.

17 Galéria: Terasznyitás, avagy az eufória napja Fotó: Bodnár Patrícia / Index

A terasznyitásról bejegyzést tett közzé Karácsony Gergely főpolgármester is, aki szerint a nyitás jelentése sokkal inkább az, hogy a kormány a szabadság nagy része mellé a felelősség nagy részét is átadta az állampolgároknak. Ha nem tartjuk be a járványügyi szabályokat, „félő, hogy vissza kell fordulnunk az úton, amit eddig megtettünk” – írta a Budapest első embere.