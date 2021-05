Ezek voltak a tételek a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségin

Hétfőn reggel 9-kor országszerte megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák. Az első érettségi napon magyar nyelv és irodalomból középszinten 71 ezren, emelt szinten mintegy kétezren adnak számot tudásukról.

A magyarérettségire közép- és emelt szinten is 240 perc áll rendelkezésre, és maximum 100 pontot lehet elérni mindkét szinten.

Két különböző feladatlapot kell a diákoknak megoldani: az elsőre 90 percet kapnak. A feladatlap egy 60 perces szövegértési és egy 30 perces szövegalkotási feladatból áll. Utóbbinál két típusból kell egyet választani, egy érvelést vagy egy gyakorlati szövegműfaj elkészítését, 120-200 szavas terjedelemben.

A második feladatlap megoldására 150 percet kapnak az érettségizők. Ennél szintén választani lehet, egy műértelmező szöveget kell megírni, amelynek 400-800 szóból kell állnia. Ez lehet egy mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése.

Most hogy is van?

Akárcsak a tavalyi Covid-érettséginél, idén is egyedül írásbeli érettségi vizsgálat tartanak, hogy ennyivel is felére csökkentsék a személyes kontaktusok számát. Egy teremben ezúttal is csak legfeljebb tíz fő tartózkodhat, tartva a legalább másfél méteres távolságot. A vizsga írása közben a diákok ugyan levehetik a maszkot, ám a folyósokon már viselniük kell.

Ami különbség a 2020-as vizsgákhoz képest, hogy a szóbelik ugyan alapvetően ezúttal is elmaradnak, bizonyos esetekben most mégis lehet szóbeli vizsgát tenni. Például akkor, ha az adott vizsgatárgyból középszinten csak szóbeli vizsgarész létezik. Vagy amennyiben az írásbeli eredménye elérte a 12 százalékot, a 25-öt azonban nem haladja meg, a szóbelin még lehet javítani, érettségit szerezni.

A tavalyi magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgákon középszinten a könyvek történetéről, az olvasásról és a kódexekről szóló szövegértési feladatokat kellett a diákoknak első körben megoldaniuk. Szintén az első vizsgarészben egy sportról szóló érvelés vagy egy egészségügyi problémákról szóló hivatalos levél megfogalmazása is várt a vizsgázókra.

Vizsganaptár 2021

A hétfői magyar vizsgák után kedden matematikából 68 ezren középszinten, több mint ötezren pedig emelt szinten vizsgáznak.

Szerdán történelemből középszinten 66 ezer, emelt szinten mintegy nyolcezer diák érettségizik.

Csütörtökön tartják az angol vizsgákat, amelyre középszinten több mint 48 ezren, emelt szinten pedig több mint 20 ezren jelentkeztek, a másnapi német nyelvi vizsgákra középszinten 12 ezren, emelt szinten több mint háromezren vállalkoztak.

Az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3. és 10. között, a középszintűeket június 14. és 25. között tartják kizárólag azon tárgyakból, amelyeknek csak szóbeli vizsgarésze van.

Testnevelésből a szóbeli és - bizonyos feladatok mellőzésével - a gyakorlati vizsgát is meg kell szervezni.

A vizsganapok pontos menetrendje, tantárgyak szerinti bontásban itt olvasható .

(Borítókép: Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi a Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban 2021. május 3-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)