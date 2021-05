Galgóczi Ágnes: Jövő héten nyílik meg az időpontfoglalás a 16-18 év köztieknek

A Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője a sajtótájékoztató elején ismertette a csütörtök reggel megjelent járványadatokat.

Kifejtette, hogy 12726 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az utóbbi egy hétben ,ez 30 százalékkal kevesebb, mint amit a múlt héten regisztráltak. Területi megoszlást nézve Pest megyében az új fertőzöttek 13,5, Budapesten pedig 12,5 százalékát regisztrálták – közölte.

Fotó: M1 / Médiaklikk Galgóczi Ágnes az operatív törzs tájékoztatóján 2021. május 6-án

Ismertette: már több, mint 4,7 millióan regisztráltak az oltásra, hozzátéve, hogy a Szputnyik V-re, AstraZenecára és Sinopharmra most is lehet online időpontot foglalni.

Galgóczi Ágnes azt is közölte, hogy A mai napon 64800 moderna-vakcina érkezik Magyarországra.

Ebből a szállítmányból egyrészt szociális intézmények is kapnak majd, a többi pedig második körös oltásokra és a háziorvosokhoz kerül – közölte. Emlékeztetett arra is, hogy az oltóbuszokon most már a Janssen-vakcinával is oltanak, később pedig a háziorvosok is fognak kapni belőle.

Galgóczi Ágnes azt is felidézte, hogy nemrég megnyitották a 16-18 évesek oltási regisztrációját, nekik péntek éjfélig van lehetőségük regisztrálni.

Ők a jövő héten elejétől tudnak időpontot foglalni az online rendszerben – közölte.

Az operatív törzs előző, szerdai sajtótájékoztatóján többek közt azt jelentették be, hogy megnyílt az időpontfoglalás a Szputnyik V-re is.