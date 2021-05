Nyelvtudás nélkül is lehet valaki jó miniszterelnök?

„Ő alacsony és kövér, én magas és vékony vagyok” – jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester az Economistnak, amikor azt vették végig a lapban, hogy mi a különbség ő és Orbán Viktor között.

Nem csupán a kormányoldalon, az ellenzéki térben sem aratott sikert Karácsony Gergely vicceskedése, ami kimeríti a body shaming (magyarul testszégyenítés) kifejezés jelentését. A body shaming tipikus példája, amikor valakit a testi adottságai, az alkata miatt érnek negatív vélemények.

Számos példa akad arra, hogy a kinézete, alkata, vagy egy rosszul sikerült fotója miatt gúnyolnak valakit a magyar politikában. Ez az állítás gyorsan igazolható a pártokhoz köthető, vagy az azokkal szimpatizáló közösségi oldalak felületein található bejegyzések alapján. Nem Karácsony Gergely volt az első elkövető, illetve a legtöbb politikai szereplő kénytelen elviselni, hogy folyamatosan lövészárokban van.

Rossz vicc volt, nem kellett volna. Mert tudom, ilyennel nem viccelünk, ez nem lehet része a politikai vitáknak, mindenkinek kijár az alapvető tisztelet. Sajnálom, hogy az a látszat keletkezhet most, mintha ezt nem tudnám, pedig nagyon is tudom, és ehhez tartom magam. Elnézést kérek mindazoktól, akik a rossz tréfámat sértőnek találják, igazuk van

– szabadkozott Karácsony Gergely Facebook-oldalán, miután a magyar sajtó is szemlézte az Economistban megjelent interjút.

Bocsánatkérés ide vagy oda, Karácsony Gergely kijelentése nem maradt visszhang nélkül. Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára szolgáltatta a riposzt lehetőségét a kormányoldal számára.

A főpolgármester megjegyzését tekinthetjük nyelvbotlásnak, és akár el is nézhetjük neki, hiszen bocsánatot kért, különösen, mert van egy sokkal nagyobb probléma: egy világváros vezetője nem tud szót érteni mással nemzetközi találkozókon, nyelvi nehézségek miatt. Megkockáztatom, hogy az említett faux pas is az idegennyelv-tudás hiányából ered

– írta Fürjes Balázs Facebook-oldalán.

Az államtitkár azt is kifejtette, hogy ezzel szemben Orbán Viktor jól beszél angolul, és ez alapvető elvárás a 21. században, a 27 tagú Európai Unióban, egy közepes méretű európai országban.

Az uniós csúcsokon, bármely nemzetközi fórumon, tárgyaláson nagyon fontos, hogy két vagy több első számú vezető tudjon négyszemközt, többszemközt is tárgyalni, egyeztetni. Közvetlenül egymással. Annál is inkább, hiszen ezeken az eseményeken sok minden a csevegéseken, a kávészünetekben zajló beszélgetéseken, a reggelinél vagy a vacsorákon dől el, de legalábbis mozdul előre. A nemzetközi politikában szinte minden angol nyelven folyik. Sok ilyen alkalomra a miniszterelnökök nem is vihetnek magukkal tolmácsot. Aki nem tud angolul, kizárja magát a társaságból, a beszélgetésből