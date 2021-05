A jegyző kirúgása 21 milliójába került Budakalásznak

Dr. Göbl Richárd polgármester, Péterffy Gábor kabinetvezető, Forián-Szabó Gergely alpolgármester, dr. Deák Ferenc jegyző és Nágel István alpolgármester hangja hallható egy most nyilvánosságra került hangfelvételen. A rögzített megbeszélést Budakalász előző jegyzőjének, dr. Udvarhelyi István munkaügyi perének előkészítésére, a polgármester tanúvallomásának "kitalálása" ügyében hívták össze.

Az ügy előzménye, hogy a 2019-es önkormányzati választáson fordulat állt be, amikor a korábbi Rogán László fideszes polgármestert a 2011 Egyesület által támogatott Göbl Richárd váltotta a városvezetői székben. Szinte a teljes képviselőtestület is lecserélődött, Rogán jegyzője, dr. Udvarhelyi István viszont maradt. Illetve maradni szeretett volna. Október 16-án, egy feszült hangulatú egyeztetésen azonban értésére adták, hogy nem kívánnak vele tovább együttműködni. Ha nem fogadja el a közös megegyezést, akkor megtalálják a módját, hogy hogyan távolíthatnák el.

Mivel Udvarhelyi nem fogadta el a közös megegyezést, szabadságra küldték. Még ott volt, amikor a korábbi tanácsadó, dr. Deák Ferenc jelezte neki, hogy a polgármester már őt fel is kérte új jegyzőnek, tehát ő lesz a hivatali utóda.

November 18-án berendelték és két dokumentumot tettek elé: közös megegyezés vagy bizalomvesztés miatti felmondás. Választhat.

A bizalomvesztést azzal indokolták, hogy még az előző képviselőtestület idején dr. Göbl egyesülete a 2011 Egyesület egy telekeladási ügy kapcsán feljelentette az önkormányzatot. A testület szerint viszont ez hírnévrontás, így az önkormányzat is feljelentette az egyesületet (ez utóbbi volt a bizalomvesztés oka). Hiába állt Rogán László akkori polgármester aláírása az egyesület elleni büntetőfeljelentésen, annak megkonstruálásával Udvarhelyi István (volt) jegyzőt gyanúsították, ez jelentette volna a bizalomvesztés alapját. A közszolgálati jogviszonyát végül meg is szüntették, munkaügyi per lett.

Az említett hanganyagban ugyan "hamis tanúzásra felhívás" szerepel címként, de természetesen hamis tanúzás az, amit a bíróság annak ítél. Nem minősítve tehát a párbeszédet, melyben Göbl polgármesternek adnak a bizalomvesztés megindoklására útmutatást, az alábbi hangzik el:

Péterffy: Két dolgot fog itt vizsgálni a bíróság, egyrészt, te rendelkeztél e az ő munkájával kapcsolatban fontos, naprakész információkkal. Nyugodtan azt tudod mondani, hogy igen. Gőbl: De akkor hazudok. Péterffy: Nem, nem, adtál neki munkát... Gőbl: De milyen feladatot adtam?

A dialógusból kiderül, hogy a polgármester nem is emlékezett arra, hogy egyébként az önkormányzat két munkával is megbízta az egyébként szabadságra küldött jegyzőt. A hanganyagban az is elhangzik, hogy a távozás kikényszerítése érdekében nyomás alá helyezték a jegyzőt. "Te csak akkor teheted ki, ha arra valami nagyon nyomós okod van. Ezt fogja vizsgálni a bíróság, ez megáll. A bizalomvesztés az egyik ilyen dolog."

Lapunk megkeresésére Udvarhelyi azt mondja, nem is nagyon ismerte korábban az egyébként orvos végzettségű dr. Göbl polgármestert, hisz első pillanattól kezdve Deák Ferencre bízta a jegyzői teendőket. Őt az első találkozásuk óta távozásra akarták bírni, így az az érvelésük, hogy kezdetben semmi okuk nem volt az ő eltávolítására, azaz a bizalomvesztés csak később, a munka során következett be, nem tényszerű. A hanganyaggal kapcsolatban megkerestük a polgármestert, aki a nyilatkozatában elismerte, hogy ők hallhatóak a felvételen, de mint jelezte, az illegális rögzítés volt, amiért büntetőfeljelentést tettek. Bár nem kérdeztük, de megjegyezte, hogy a volt jegyző 259 napnyi szabadság megváltását is kért a perben, melynek jogosságát vitatják. A bizalomvesztésről is szó esett. Göbl polgármester ezzel magyarázza a felmondást, mivel véleménye szerint a jegyző túlterjeszkedett a képviselőtestület által neki megszabott feladat- és hatáskörön az említett per kezdeményezés során.

Az egyetlen érdemi tárgyalás idén márciusban volt. Ezen viszont a polgármester érvrendszerét a bíróság nem osztotta. Az egyesület ellen hírnévrontás miatt indított per például nem eredményezhetett bizalomveszést, hisz akkor még Rogán volt Udvarhelyi István felettese. A helyzet egyértelműségét jelzi, hogy a bíróság azonnal ítéletet is hozott: mindennel együtt 21,5 millió forint megfizetésére kötelezve első fokon Budakalász önkormányzatát.

A Kalászi Napló című újság szerint dr. Göbl polgármester nem is vesz részt a város életében, "nevében feltehetően Péterffy Gábor és Fórián-Szabó Gergely irányítja a várost."

Amint arról lapunk is beszámolt, a kinevezésükig megkötött tanácsadói szerződésüket Deák Ferencet és Péterffy Gábor esetében is vizsgálja a rendőrség. A jegyzői tisztségre egyébként 29-en jelentkeztek, végül a polgármester szomszédja, Deák Ferenc lett a befutó.

Az Udvarhelyi István munkaügyi perében született bírósági döntés ellen az önkormányzat fellebbezett.